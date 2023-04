III A "Duca D’Aosta", Cascina

Entusiasti dell’idea, ci aspettava un’intera mattinata fuori dalle mura scolastiche per ammirare quadri, studiati su carta, ora finalmente dal "vero". Minuti di treno e di chiacchiere scanditi da un paesaggio che scorre velocemente dal finestrino ed eccoci a Pisa davanti a un maestoso palazzo dalla facciata tutta blu! Una vera "macchia" di colore sul Lungo-fiume. Un portone e un manifesto gigante: "I Macchiaioli". Subito persi nell’osservazione di dipinti e fotografie di metà ‘800, fatto di momenti semplici, legati alla vita di tutti i giorni, tra paesaggi di campagna, scorci di vita cittadina e impegno militare scopriamo che la mostra consta di circa centoventi opere e che si articola in undici aree tematiche. L’atmosfera è quella del "Caffè Michelangiolo" di Firenze, ritrovo alternativo per intellettuali, patrioti e artisti.

E’ qui che incontriamo un gruppo di artisti toscani come Signorini, De Tivoli, Cecioni, Fattori o provenienti da altre regioni italiane, come Abbati, Cabianca, Lega e l’intellettuale del gruppo: Martelli.

Eccoli i nostri Macchiaioli: spiriti indipendenti e ribelli che si opposero alle rigide regole accademiche pittoriche del Neoclassicismo e del Romanticismo. Una nuova generazione di artisti che si auto-definiscono "progressisti"; con l’obiettivo di prendere le distanze dall’Accademia.

Il quadro è frutto del contrasto di macchie chiare e scure, il colore concepito come "colore-luce"; e la pittura "En Plein Air". Capaci di rendere in pittura "il respiro" della loro realtà, scopriamo, nel percorso museale, che il nome "Macchiaioli", come per gli Impressionisti, fu dato loro in modo dispregiativo, rivalutati infatti solo nel ‘900.

Ci cimentiamo in itinere nel disegno "dal vero" riportando sui nostri taccuini alcuni quadri, tra cui "I promessi sposi" di Lega. Esperienza che ci avvicina ancor di più al loro linguaggio figurativo ‘scolpendo’ nella nostra memoria alcune tra le opere più belle in mostra.

Catapultati nell’Esposizione Universale di Parigi, la pittura diventa più "atmosferica" e meno "scolpita" dalle luci e dalle ombre. A passeggio nel Palazzo incontriamo la Storia: nei ritratti di Mazzini e Garibaldi di Lega, ‘In Vedetta’ di Fattori, nelle "Cucitrici di camicie rosse" dove esplode l’arte-espressione della neonata nazione e matura in noi l’idea che a fare la storia non siano stati solo soldati e politici. Partiti scettici, arrivati a casa, saremmo tutti voluti tornare a "macchiarci" di blu.