II Bs "Fibonacci", Pisa

In Italia il numero delle persone che usano l’automobile è maggiore rispetto a chi utilizza l’autobus, più del 75% della popolazione Italiana preferisce usare un mezzo privato. Una recente indagine statistica condotta dall’Istat rileva che l’80% degli utenti non intende cambiare le proprie abitudini, in termini di mobilità su ruote, nei prossimi tre mesi. Il caro energia e l’allentarsi delle misure contro la pandemia da Covid19 hanno fatto registrare un aumento dell’uso del mezzo pubblico, soprattutto tra la popolazione più giovane (tra 18-25 anni più 30%).

Gli italiani preferiscono utilizzare l’automobile privata come mezzo principale di trasporto per vari motivi: lontananza dalle fermate, poca sicurezza, lentezza, sovraffollamento o semplicemente perché è l’opzione considerata più comoda.

Ma quindi perché gli autobus sono utilizzati così poco? "Non prendo mai l’autobus perché arriva sempre in ritardo" questo è quello che solitamente risponde la gente, ma domandiamoci perché l’autobus arriva talvolta in ritardo. Molto spesso i bus sono bloccati dal traffico che è causato dall’inciviltà dei cittadini che per vari motivi occupano le corsie dedicate. I mezzi pubblici semplificano la vita a coloro che devono recarsi al lavoro, a scuola, in città o semplicemente per chi è in vacanza e si evitano spese di benzina e ricerca di parcheggio; l’autobus riduce le condizioni di stress perché ci sono meno auto in circolazione. I mezzi pubblici sono più sicuri, l’autobus in particolare è 79 volte più sicuro dell’automobile, il risparmio, la comodità e la possibilità che tutte le persone possano beneficiarne è un dato certo, e il guadagno non è solo per il singolo cittadino ma per l’intero pianeta.

Secondo i dati dell’ultimo report Transport and Environment 2020 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente i trasporti in Unione Europea sono stati responsabili del 25% delle emissioni di gas ad effetto serra e di queste il 72% sono prodotte proprio dal trasporto su gomma. La scelta del trasporto pubblico è quindi un forte alleato della mobilità sostenibile; è l’opzione più facile ed immediata per ridurre il traffico e tutelare l’ambiente. L’utilizzo di così tante auto porta a un’eccessiva emissione di CO2 nell’aria; infatti, i mezzi privati emettono circa il 60,7% del totale di emissioni di CO2. Come potremmo inquinare di meno? Per evitare di provocare molto traffico e di inquinare una possibilità sarebbe quella di utilizzare maggiormente mezzi pubblici come gli autobus.