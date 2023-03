II B "Toniolo", Pisa

Quest’ anno in classe abbiamo affrontato un tema molto allarmante, quello dello spreco alimentare. Dalle ricerche che abbiamo fatto e da un’analisi riportata dalla FAO, gli sprechi alimentari nel mondo ammontano a più di 1,3 miliardi di tonnellate all’anno, quindi si stima che su 3,9 miliardi di alimenti prodotti 1,3 finiscono nella spazzatura. Impossibile restare indifferenti di fronte a questi numeri tanto più che ci sono milioni di persone che soffrono la fame! Per affrontare questa situazione uno degli obiettivi previsti dall’agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030 è l’impegno di tutti i paesi di dimezzare lo spreco alimentare e garantire un‘alimentazione adeguata a tutti.

In Italia per esempio 14 delle persone intervistate che hanno risposto ad un sondaggio della Doxa riferisce di sprecare il cibo per disattenzione, per diffidenza nei confronti di prodotti prossimi alla scadenza o per acquisti troppo compulsivi al supermercato. Secondo le stime risulta che i cibi più sprecati sono la frutta, verdura, pesce, cereali, carne e latte. Quali sono le soluzioni possibili per ridurre lo spreco ? Per sensibilizzare i consumatori che ancora oggi vivono in un mondo dove ancora oggi qualcuno non può permettersi un pasto al giorno, la FAO organizzazione delle Nazioni Unite ha stilato una rapida guida per aiutare i cittadini ad adottare un comportamento etico e responsabile nei confronti della propria spesa e dell’ambiente. Si parla spesso di spesa ecologica che consiste nell’acquistare solo il cibo che si è certi di consumare, è necessaria inoltre la manutenzione del frigo che sia intatto e che la temperatura segnata sia reale per permettere una conservazione corretta. Inoltre è preferibile acquistare cibi freschi ed evitare di usare quelli a lunga conservazione che rischiano di scadere ed essere cosi gettati via. Il problema dello spreco di cibo secondo uno studio della "Word Organisation for international Relation" sembra incidere notevolmente anche sull’ambiente e ridurre lo spreco alimentare secondo l’ONU porterebbe ad un taglio di emissioni di gas serra responsabile di 4,8 miliardi di tonnellate di gas emessi nell’ atmosfera per uno spreco di acqua di 180 miliardi di m3. Un altro obiettivo dell’agenda dello sviluppo sostenibile del 2030 è quello di attribuire un ruolo chiave all’agricoltura sostenibile, un metodo agricolo volto a produrre alimenti con sostanze e processi naturali che tendono ad avere un impatto ambientale limitato. Quindi tutti questi comportamenti responsabili se adottati seriamente potranno assicurare un beneficio all’ambiente e garantire come obiettivo di tutti i paesi un’ alimentazione adeguata a tutti senza sprechi né danni.