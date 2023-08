I Vigili del Fuoco salvano due uccellini a Vicopisano: storia di un salvataggio

In questi di allarme rosso per il pericolo incendi boschivi, i vigili del fuoco di Pisa e Cascina, come quelli di tutta Italia, sono stati chiamati a risolvere tante emergenze, l’ultima in ordine di tempo mercoledì pomeriggio, nella zona di Asciano, per un rogo - di probabile origine dolosa - divampato tra un’oliveta e la boscaglia del Monte Pisano, per il quale si è alzato in volo anche l’elicottero della Regione Toscana. "Ma ciò nonostante, non si sono tirati indietro di fronte ad emergenze che, per alcuni, non sarebbero state neanche considerate tali", racconta Paola Zintu, medico veterinario e volontaria animalista di Vicopisano. "Nella giornata di ieri (mercoledì, ndr) ad esempio, una cittadina ha contattato i volontari che si occupano del soccorso dei piccoli di fauna selvatica rinvenuti nel comune di Vicopisano (servizio attivo grazie ad una convenzione che il comune ha deciso di attivare con il centro di recupero

CRUMA di Livorno), segnalando la presenza, in un buco del muro, di due piccoli uccellini che dal giorno precedente erano rimasti orfani". "I vigili del fuoco – prosegue la dottoressa – sono arrivati il prima possibile e, armati di scala e tanta pazienza, hanno aperto un varco e salvato i due uccellini che sarebbero andati incontro a morte certa. I

cittadini e i volontari che si occupano del recupero fauna selvatica, non possono che ringraziare questi grandi uomini che non si tirano mai indietro e che, nel corso degli anni, hanno salvato tanti animali in difficoltà".