I tormentoni delle nostre estati

Pisa 24 giugno 2025- Con l'arrivo ufficiale dell'estate si inaugura una nuova rubrica dedicata ai tormentoni estivi della storia della musica dagli anni 70 ad oggi.

.Le canzoni che ci hanno accompagnato nelle estati passate, con ricordi "d'epoca", scelte da Luca Demar.Un viaggio musicale con qualche piccola curiosità, tra i “tormentoni estivi” dagli anni 70 ad oggi.

Estate 1974 : Claudio Baglioni – “E tu” Canzone vincitrice del Festivalbar di quell’anno, il brano ha accompagnato l’estate dei tanti ragazzi che si sono innamorati sulle spiagge nonostante il clima in Italia fosse segnato dagli eventi tragici del terrorismo, Claudio Baglioni ci ha regalato uno dei brani ideali per invitarci a ballare un “lento” nel corso delle tante feste estive. Estate 1982 – Miguel Bose – “Bravi Ragazzi” Il tormentone estivo del 1982 sembra proprio un inno dedicato ai “bravi ragazzi” che riuscirono a vincere il campionato mondiale di calcio in Spagna. Paolo Rossi, Antonio Cabrini, Marco Tardelli per fare qualche nome, ci hanno regalato un sogno durato tutta l’estate. Per seguire le imprese calcistiche della Nazionale, spuntarono i i televisori a tubo catodico negli stabilimenti balneari che offrivano la visione delle partite “fronte mare”. Estate 1998 - Max Gazzè & Niccolò Fabi – “Vento d’estate” Tra i tormentoni a ritmo di salsa e merengue tipici di quell’anno, spunta questo brano di natura cantautoriale che nulla a che vedere con i brani leggeri e spensierati tipicamente estivi, tuttavia, con la loro delicatezza hanno segnato l’estate del 1998 che nel mese di maggio ha visto nascere ufficialmente la moneta unica europea. Estate 2005 – Negramaro – “Estate” Vincitori del premio “rivelazione dell’anno” nell’edizione del Festivalbar 2005, i Negramaro ci hanno fatto vivere un estate segnata da una vera e propria mobilitazione musicale organizzata da Bob Geldof, ovvero, il “Live 8”: serie di concerti a Londra e in altre otto capitali mondiali, per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo al problema della povertà in Africa e nel mondo. Estate 2024 – Tananai & Annalisa – “Storie brevi” In attesa di scegliere il tormentone dell’estate 2025, ricordiamo le “storie brevi” di questi protagonisti dell’attuale panorama musicale. La loro hit ha accompagnato i lunghi pomeriggi sotto l’ombrellone tra una gara e l’altra delle Olimpiadi parigine.