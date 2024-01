I testimoni e i conoscenti: "Nessuno merita questa fine. E’ stato colpito alle spalle"

"Nessuno merita di morire così" sono le parole di sconforto e dolore di chi conosceva Ilyes Amri, il ragazzo 25enne, originario di Kairouan (Tunisia) ucciso nella notte di venerdì dopo una lite avvenuta sotto ai loggiati di piazza Vittorio Emanuele. "È stato accoltellato alle spalle e colpito alla gola a seguito di una violenta rissa – racconta con uno nodo alla gola una conoscente che preferisce rimanere anonima -, frequentava la zona, era entrato in brutti giri, ma nessuno merita una morte del genere". Amri, lascia un fratello più piccolo che abitava con lui in città e che ora si trova in stato di shock dopo aver appreso la notizia. "Abbiamo avvertito – spiega Said Talbi, coordinatore dello sportello dell’Unità Migranti di Pisa -, il consolato di Tunisia per avvisarli dell’accaduto. Ora inizieremo le procedure per aiutare la famiglia a far riavere il corpo che verrà trasportato non appena sarà possibile nella sua città natale a Kairouan". Le dinamiche sono ancora tutte da chiarire, saranno determinanti le riprese delle videocamere di sorveglianza presenti nell’area dell’accaduto. "Tragedie incomprensibili – scrive qualcuno su Facebook -, una preghiera per lui e la sua famiglia". Ieri mattina, in tanti i commercianti della piazza che si sono trovati davanti ad una scena raccapricciante con grandi pozze di sangue sotto i loggiati. "Non avevo mai visto niente del genere – racconta chi è arrivato alle prime luci dell’alba a lavoro – c’era sangue ovunque". Si tratta dell’ennesimo accoltellamento avvenuto nella zona della stazione. Un episodio che lascia tanti interrogativi.

E.M.D.P.