Festa di Primavera

Calci (Pisa), 14 marzo 2023 - Il Museo di Storia Naturale partecipa alla “FESTA DI PRIMAVERA. Il borgo di Nicosia tra camelie e tesori”. Domenica 19 marzo 2023 ai piedi del convento di Nicosia tra vicoli e giardini di Calci. L'ingresso è libero.

FESTA DI PRIMAVERA - "Un tesoro è qualcosa di prezioso. Un tesoro è qualcosa di nascosto. Un tesoro è qualcosa da scoprire. Un tesoro è qualcosa da preservare. Quali sono i nostri tesori? In che modo possiamo prendercene cura?" Il 19 marzo, appena poco prima dell’inizio della primavera, si svolgerà nei dintorni di Nicosia una giornata di festa dedicata ai tanti “tesori” che viviamo tutti i giorni: tesori come i luoghi che amiamo, ad esempio Nicosia, il monte, la natura, il territorio. E anche tesori come le relazioni, i valori, le persone, la comunità. Una festa itinerante e diffusa lungo via Centofanti, tra vicoli, piazzette e giardini gentilmente messi a disposizione da privati. Una bellissima occasione per gustare angoli e spazi meravigliosi solitamente chiusi.



SCENARIO - In questo scenario ci faranno compagnia le camelie, le mostre, il grande pic-nic, le passeggiate guidate, i giochi, le installazioni diffuse, i laboratori per adulti e bambini e altro ancora per festeggiare insieme la primavera, nel suo significato più profondo di rinascita. Il Museo di Storia Naturale parteciperà alla giornata con l’attività “I tesori del Monte Pisano. Giochi della natura e facepainting”. Sarà possibile conoscere gli animali e le piante descritti nelle gioco-guide “I tesori del Monte Pisano” attraverso giochi di scoperta e attività sensoriali e creative. L’attività si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel grande prato di villa Borghini, con accesso da via Silvestro Centofanti, cuore della festa.

M.B.