I tanti volti del volontariato in un calendario

Non sapere a chi andrà quell’aiuto. Ma essere consapevoli solo che quel gesto sarà destinato a qualcuno che in quel momento ne ha bisogno. E’ la grande forza del volontariato su cui si regge il nostro Paese, soprattutto in alcuni settori. Anche quest’anno La Nazione dedicherà a questo mondo il suo calendario. Dodici mesi con persone che regalano il loro tempo, le loro energie e il loro amore agli altri, senza conoscerli il più delle volte. Piccole, grandi azioni gratuite - la promozione dell’adozione a distanza, il servizio di salvataggio sulle spiagge, l’assistenza a persone disabili, l’aiutare i bambini ad attraversare le strade, l’antincendio boschivo, solo alcuni esempi - e che, per questo, talvolta disturbano più di tante altre.