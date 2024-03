I sorrisi dopo la rabbia. In piazza con i genitori per dire no alle bombe e anche ai manganelli

di Gabriele Masiero

Un autentico diluvio in piazza Vittorio "saluta"l’arrivo dei manifestanti. Acqua a catinelle per mezz’ora, ma loro non si scoraggiano: invadono i loggiati e poi quando esce il sole, via in marcia. In più di 5 mila attraversano le vie dello shopping: commercianti "armati" di telefonini che filmano. In testa il "cordone di sicurezza" delle pettorine arancioni: una dozzina di adolescenti che strillano nel megafono per dettare tempi e modalità degli spostamenti e che tengono botta fino alla fine come se avessero fatto migliaia di manifestazioni. Una prova di maturità superata alla grande. Il serpentone si muove lentamente con slogan a favore della Palestina e contro Israele definito "Stato fascista e terrorista". Qualche manifestante mostra con fierezza le sue di "armi": bandiere della pace e palestinesi, "mitra" che sparano fiori, le mamme sfilano con i figli, insieme a tanti altri genitori. Più indietro nel corteo ci sono anche i politici: i consiglieri comunali Ciccio Auletta (Diritto in comune), Matteo Trapani, Enrico Bruni e Andrea Ferrante (Pd), Emilia Lacroce e Paolo Martinelli (La città delle persone). Perfino Angelo Ciavarrella di Pisa al centro (maggioranza di centrodestra) fa un salto a rendersi conto di persona che ari tiri. E poi, il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti e il coordinatore cittadino Andrea Aretini, l’ex sindaco Paolo Fontanelli, gli ex assessori Salvatore Montano e Carmelo Scaramuzzino, l’imam Mohammed Khalil. "Liberate lo spazio davanti al furgone", urla la ragazzina con quel megafono che fra un po’ è perfino più grande di lei. Lo dice di continuo e le danno retta tutti. La manifestazione tocca i punti nevralgici del percorso (Comune, prefettura e questura) senza eccessi. In Corso Italia le commesse si affacciano dai negozi, salutano quei ragazzi. "E’ l’amica di mia figlia", confessa una al cronista e aggiunge: "A volta esagerano, oggi hanno ragione. Ma anche i poliziotti sono padri di famiglia. Guardi le loro facce, sono tesi: se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi non dobbiamo generalizzare. Non possiamo metterci uno contro l’altro". "Restiamo umani", grida irla il corteo. Appunto. Quando la manifestazione incrocia Borgo Largo altri curiosi si fermano pazienti per molti minuti. Sembra una processione, la lasciano passare. Scattano foto e filmano con i telefonini. Piazza dei Cavalieri è dietro l’angolo, mancano i 50 metri di via Consoli del Mare. Entri dentro ed è piena di sorrisi. La settimana scorsa era carica di tensione, ora no. Sorridono distese anche le facce di poliziotti e carabinieri. Tutti in borghese. E’ finita bene. La ferita comincia a rimarginarsi. Era l’obiettivo di tutti.