"I soldi del campanile dove sono?" Il sindaco andrà a Roma dal Ministro

di Carlo Venturini

"Mercoledì vado a Roma, al Ministero dei beni culturali perché voglio sapere che fino hanno fatto i soldi per il nostro campanile di San Piero a Grado". E’ la solenne promessa che fa il sindaco Michele Conti, in un’occasione solenne, e cioè l’intitolazione a don Stefanini (parroco di San Piero) di uno spazio pubblico. Il campanile si trova dietro la basilica di san Piero a Grado. Secondo la tradizione la basilica venne costruita intorno al 44 d.C. perché fu lì, il primo approdo di San Pietro. In realtà il complesso della basilica risale al X- XII secolo. Il 22 luglio 1944, il campanile fu abbattuto dalle truppe della Wehrmacht durante la loro ritirata. Nel 2009, si cercò di ricostruire il campanile, ma per mancanza di fondi è stato possibile riedificare solo la base.

"Chiederò che fine hanno fatto i finanziamenti che erano stati revisti per la ricostruzione del campanile": continua il sindaco. Ancora oggi all’interno della basilica è possibile ammirare le tre campane recuperate dalle macerie. Riguardo alle motivazioni dell’abbattimento del campanile della Basilica di San Piero a Grado, alcuni abitanti del luogo che assistettero all’evento sostengono che i soldati tedeschi agirono con l’intenzione di prendersi una vendetta sulla popolazione locale. Infatti demolendo il campanile avrebbero eliminato un monumento importante per la cultura e l’identità della gente del luogo. Comunque è noto che durante la guerra le torri e i campanili venivano abbattuti perché potevano essere utilizzati come postazioni dai cecchini, in modo da prendere di sorpresa i nemici. È probabile che sia questo il principale motivo per cui i tedeschi decisero di distruggere il monumento. Il progetto di ricostruzione è stato firmato dall’architetto Rosa Mezzina che ha mandato una lettera di cui è stata data lettura dalla consigliera comunale Virginia Mancini. La missiva chiedeva conto del "perché non ci fosse stata la volontà politica di portare avanti il progetto".

In qualche modo, dopo anni di oblio, il sindaco ha risposto con il viaggio che intraprenderà verso Roma. Di ricostruire la torre campanaria dell’antica basilica di San Piero si parla già dall’immediato dopoguerra. Nel 1956 vennero gettate le nuove fondamenta ed eretti i primi sei metri della costruzione. Nel 1996 poi si è costituito un comitato ad hoc per la salvaguardia della basilica e del campanile e lo stesso comitato ha promosso la modifica della viabilità per l’allontanamento del traffico dal fianco della basilica, ha allestito mostre fotografiche e promosso la pubblicazione di alcuni significativi volumi. Dei tentativi e progetti di ricostruzione del campanile, don Stefanini è sempre stato l’animatore. "Il campanile fu distrutto durante la guerra - ricorda in uno scritto monsignor Stefanini - Ricostruire ciò che è stato annientato è anche un modo per sfidare la cecità e la violenza della guerra". Purtroppo l’intero progetto si arenò per molti anni. Almeno fino alle verifiche geologiche e geotecniche effettuate nel 2001 dalla Sovrintendenza ai beni culturali.