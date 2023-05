I sindaci del centrodestra riuniti al Tower Plaza

Fratelli d’Italia ha concluso mercoledì sera la sua campagna elettorale con una serata al Tower Plaza Hotel alla quale sono intervenuti alcuni dei sindaci di centrodestra della Toscana che hanno raccontato la loro esperienza di governo per accompagnare la volata finale di Michele Conti e del partito di Giorgia Meloni. "Se si confronta il programma dei nostri candidati sindaci con quello dei candidati del centrosinistra - ha detto il capogruppo di Fdi al consiglio regionale, Francesco Torselli - ci rendiamo immediatamente conto di una differenza. Nei programmi di centrosinistra di tutti i Comuni toscani vengono ripetute le solite dieci parole d’ordine, invece nei nostri troviamo azioni concrete e specifiche per ogni territorio". "Fratelli d’Italia Si Vede! è lo slogan che abbiamo scelto in questa campagna elettorale - ha aggiunto il consigliere regionale Diego Petrucci - perché abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per far capire ai pisani la nostra azione di governo a fianco di Conti. Quello che abbiamo fatto si vede e vogliamo proseguire in questa direzione". Tra i sindaci presenti c’erano Mario Pardini di Lucca, Alessandro Tomasi di Pistoia e Francesco Ferrari di Piombino. "Un anno fa - ha ricordato Pardini - Lucca è tornata al centrodestra dopo 10 anni e Michele Conti è stato il primo ad arrivare in città per congratularsi con me. Sono felice ed emozionato di essere qui". Secondo Ferrari i primi cittadini di centrodestra "in questi anni hanno dimostrato di avere una naturale propensione a collaborare con le istituzioni, indipendentemente dalle forze politiche che le guidano, mentre i colleghi del centrosinistra ci vedono come nemici". Tomasi ha sottolineato che nel centrodestra "sta maturando una classe dirigente forte e vincente: in Toscana siamo tanti ad amministrare e stiamo facendo una grande rivoluzione culturale, visto che nelle liste di Conti ci sono anche persone di sinistra e verso di loro abbiamo un’enorme responsabilità". Tutti - ha concluso Conti - riconoscono il grande cambiamento di Pisa e vogliamo continuare a portarlo a avanti"