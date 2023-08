I rintocchi della nostra storia a 273 gradini da terra E la notte si veste di luce

La meraviglia della Torre illuminata e le campane a festa. Una giornata memorabile che traccia un solco indelebile nella storia del campanile più famoso del mondo. Storta, pendente o come la si vuol chiamare, la sua bellezza sta anche nella sua imperfezione che muove turisti e fedeli da tutto il mondo. Da secoli, pellegrini solcano mari e attraversano terre per ammirare un’opera ingegneristica simbolo di quell’uomo che non sempre è perfetto. La sua non voluta pendenza, infatti, racconta l’imprevisto che spesso si mostra davanti a noi, ma anche quanto nell’imperfezione è presente la bellezza. Gli 850 anni dalla posa della prima pietra nel 1173, è un compleanno festeggiato da tutta la città e inaugurato ieri mattina con i rintocchi delle campane a mezzogiorno. "Non lo sapevo – commenta una turista americana mentre si copre le orecchie per proteggersi dal suono - ma ho avuto fortuna a capitare proprio in questo giorno speciale". L’annuncio dell’altoparlante, dalla cima della torre gracchia prima in italiano e poi inglese, avvertendo che le sette campane: Assunzione, la più grande e pesante, Crocifisso, San Ranieri, Dal Pozzo, Pasquereccia, Terza e Vespruccio, suoneranno a festa per un minuto. "È il compleanno della torre" avverte i turisti l’addetto presente a quota 58,36 metri, all’interno della cella campanaria. Un percorso di vita quella del campanile non senza qualche ostacolo, la chiusura nel 1990, undici anni di lavoro per metterla in sicurezza.

Più recentemente la sua seconda chiusura al pubblico, con la pandemia e poi la riapertura con foto pubblicate su tutti i giornali del mondo, come simbolo di ripartenza. "La sua bellezza e l’emozione di esserci sopra vale la fatica" commenta una turista dopo aver salito tutti e i 273 gradini della torre. Le campane rintoccano e rintoccheranno per altro tempo ancora. Per secoli. Una decina di persone riprendono la scena con i telefonini, chi più o meno ignaro di essere partecipe di un momento storico, lo scandire del tempo, da 1 a 850, che poi non è altro che una linea dritta che traccia il cammino dell’umanità.

Enrico Mattia Del Punta