I ragazzi Aipd artigiani e scrittori. Decoreranno la Pediatria pisana e doneranno pacchi agli homeless

di Antonia Casini

Un doppio laboratorio per il Natale e un libro sotto l’albero. Nei corsi hanno realizzato le decorazioni che renderanno più colorato e accogliente il reparto di Pediatria e e hanno inscatolato materiale da donare a chi non ha casa. Ghirlande e fiocchi fabbricati anche con materiale riciclato dai ragazzi dell’Associazione italiana persone down saranno appesi all’ospedale Santa Chiara dove sono ricoverati i bambini anche per le feste. Un augurio di un buon Natale con un abbraccio da parte di chi in quel reparto è stato ricoverato. Alcuni degli artigiani, che hanno seguito il laboratorio Aipd sono stati infatti, loro stessi, pazienti in passato e sanno che cosa significhi passare giorni speciali in corsia. A breve effettueranno la consegna. "I nostri ragazzi stanno anche dando una mano al quartiere I Passi per preparare le scatole con sciarpe e altri oggetti utili da dare agli homeless", spiega Mattia, uno degli operatori.

Ma l’Aipd sta anche raccogliendo fondi per pubblicare un libro ("Officine di parole") che racchiude poesie, frutto di un laboratorio condotto dallo scrittore Alessabndro Scarpellini con 10 persone con sindrome di Down. "Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno di tanti lettori: per pubblicare le nostre poesie dobbiamo avere un preordine di almeno 100 copie al costo di 14 euro ciascuna (con 1,50euro in più te lo spediamo a casa!).. ce ne mancano 50, per un totale di 700euro!"

La raccolta fondi è su Gofundme https:www.gofundme.comfd9h3r-libro-poesie?idNewletter=#idNewletter#&idUser=#idUser#&Mailing=#Mailing#