I primi diplomati in Cinese della provincia escono dal liceo linguistico Pesenti

Primi diplomati in Cinese all’istituto Pesenti di Cascina, novità assoluta che ottiene il plauso da parte della Provincia di Pisa. "Una occasione importantissima nel panorama dell’offerta didattica su scala provinciale e probabilmente anche regionale – commenta il presidente della Provincia, Massimiliano Angori – perché tutte le aziende e i settori lavorativi del nostro territorio che potranno beneficiare di persone altamente formate e in grado di dialogare a livello internazionale per necessità lavorative. Elemento che responsabilizza ancora di più, se ce ne fosse bisogno, la Provincia nelle sue competenze primarie di edilizia scolastica e di programmazione didattica, così da migliorare sempre di più le condizioni di apprendimento di studenti e studentesse". "Fin dall’anno scolastico 2017-2018 è stato attivato un corso aggiuntivo di liceo linguistico caratterizzato dall’introduzione del Cinese quale terza lingua curriculare – spiega la preside del Pesenti, Ivana Carmen katy Savino – rafforzando l’area linguistica afferente alla seconda lingua (inglese) attraverso l’utilizzo della quota Autonomia come previsto dalla normativa vigente in materia. Grazie ad un’ora aggiuntiva settimanale di potenziamento, viene implementato l’apprendimento della lingua inglese. Questa proposta didattica vuol garantire agli studenti un ampliamento dell’offerta formativa in un settore particolarmente richiesto sia a livello professionale che culturale; la collaborazione ormai consolidata con l’Istituto Confucio di Pisa e l’University of Cambridge ha costituito un supporto fondamentale per la nostra scuola ormai riconosciuta dal MIUR come polo di eccellenza per l’insegnamentoapprendimento delle lingue e per il conseguimento delle certificazioni di enti accreditati. Questa proposta, inoltre, ci consente di poter creare per gli studenti maggiori opportunità professionali e di studio e di sviluppare nei giovani un sentimento di cittadinanza globale oltre i confini europei", "Siamo onorati che questa esperienza formativa abbia luogo su Cascina – ha aggiunto il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti – , e per questo, di concerto con la Provincia di Pisa, continueremo a lavorare per offrire ai ragazzi e alle ragazze spazi all’altezza delle loro esigenze didattiche".