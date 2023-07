I "primi" 25 anni a Pisa Premiate due famiglie

Ryanair ha festeggiato ieri a Pisa i 25 anni di attività in Italia e sullo scalo pèisano, con 48 milioni di passeggeri transitati dal ‘Galilei’. Consegnati quattro voucher gratuiti utilizzabili su tutto il proprio network a due famiglie in transito dallo scalo pisano. Secondo Linda Stivala direttore commerciale di Toscana Aeroporti "dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri: poter festeggiare questo lungo periodo insieme a Ryanair testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni".

Ma anche le previsioni per il futuro sono rosee. "Come dimostrano anche gli obiettivi per i prossimi anni - osserva Stivala - insieme a Ryanair siamo impegnati a garantire una connettività aerea sempre più ampia e di qualità, da una parte rendendo il nostro aeroporto una porta d’accesso privilegiata per i viaggiatori verso le destinazioni leisure e turistiche d’Europa, dall’altra promuovendo lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione". Le due famiglie premiate ieri con una breve cerimonia all’interno del terminal sono state avvertite poco prima prima di imbarcarsi per una vacanza in Sicilia di una decina giorni e arrivano da La Spezia e da Serravalle Pistoiese. Francesca Mazzoni e il figlio Ettore vivono in Liguria e Francesca Coveri, con i figli Sveva e Cosimo, abitano a Serravalle Pistoiese. ieri si sono imbarcate sul volo per Trapani: per i loro bambini è stato il primo volo in assoluto: sono loro i 48 milionesimi passeggeri Ryanair transitati da Pisa. La compagnia ha deciso di premiarli con due biglietti di andata e ritorno per una delle destinazioni raggiungibili dallo scalo toscano.

"Io e Francesca - racconta la donna pistoiese - siamo molto amiche da tempo e trascorriamo spesso le vacanze insieme. Per i nostri figli è il primo viaggio aereo in assoluto, perché prima della pandemia poi non era mai capitato poi ci sono stati sostanzialmente due anni di stop e ora siamo pronti a goderci questo splendido soggiorno in giro per la Sicilia".

Gab. Mas.