"I prezzi scenderanno Aspettate a spendere"

di Alessandra Alderigi

Ma quali strategie possiamo mettere in atto per arginare la valanga di aumenti che continuerà a sommergere i cittadini? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Donvito, presidente nazionale Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e dei Consumatori, che ci ha dispensato alcune regole d’oro, che partono dal presupposto di chiedersi davvero cosa è necessario acquistare.

"Siamo spesso indotti, più o meno coscientemente, ad acquistare ’troppo’. Ad esempio: compri tre e paghi due: ma siamo sicuri che due ci serva e che i soldi per averne tre non siano troppi per noi che, tutto sommato, volevamo e ci bastava uno? – spiega Donvito –. Stabilito questo metodo base, va da sè che non bisogna mai fermarsi alla prima offerta e, soprattutto, porre attenzione alle modifiche che ti vengono presentate come migliorative e conveniente rispetto a quanto devi acquistare".

"Questo – continua Donvito – vale per la spesa al supermercato, in negozio, per un biglietto aereo, per un albergo, per le prossime spese per la scuola, per l’igiene personale, per il divertimento e per la cultura". Donvito continua: "Per la benzina, quando proprio non ne puoi fare a meno perché i mezzi pubblici non ci sono, la ricerca in Rete sui distributori cosiddetti no-label (marche non molto propagandate) vale la pena anche se devi fare qualche chilometro in più per rifornirti – suggerisce il presidente Aduc – mentre per i nuovi contratti di luce e gas attenzione alle super convenienti offerte di ingresso, che durano solo alcuni mesi"

"Forse è meglio – continua – anche col supporto degli strumenti in Rete messi a disposizione dell’Autorità per l’energia Arera, metterci un po’ di impegno per capire quale offerta ti serve rispetto ai tuoi consumi, la tua scelta di oggi vale per i prossimi mesi e per non dover stare sempre a rincorrere il mercato". "Questo è il momento sbagliato (a parte le urgenze) per cambiare mezzo di trasporto privato (auto, moto e bici) – continua – e qualche elettrodomestico che ti sembra superato. Il mercato è in assestamento e, quando capiranno che certi prezzi proposti sono assurdi, diminuendo le vendite, i commercianti e i grossisti dovranno rivedere i propri listini".

"Per l’abbigliamento – conclude Donvito – , se non si sta correndo dietro una specifica moda stagionale che, proprio a partire da questi giorni i prezzi diventano più alti, si può sempre aspettare e, caso per caso, non sottovalutare una nuova tendenza che si fa sempre più spazio e con offerte anche interessanti: l’usato".