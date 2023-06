I Pisani più schietti Agli Arsenali eccellenze a km0

L’eccellenza dei vini pregiati provenienti dalle cantine della provincia, la cultura e la storia di Pisa in un viaggio tra degustazioni e sapori a chilometri zero. Tutto questo è "I Pisani più schietti", la manifestazione organizzata dalla Fisar di Pisa, delegazione storica dell’associazione nazionale di sommelier albergatori e ristoratori che vanta 51 anni di storia, un evento imperdibile che quest’anno ha come teatro i grandi spazi degli Arsenali Repubblicani.

L’appuntamento è per domenica 11 giugno, dalle 11 alle 19, quando per l’occasione si riuniranno produttori locali, ristoratori, sommelier e appassionati del buon vino: i partecipanti possono gustare una varietà di vini pregiati provenienti dalle cantine della provincia, con l’opportunità di esplorare la cultura e la storia di Pisa attraverso i sapori locali, respirando l’aria di autenticità che sarà confermata anche quest’anno. "I Pisani più schietti", giunto alla XXIII edizione, non è solo un evento enogastronomico, ma un’occasione per immergersi nella cultura locale, incontrare appassionati e produttori, e scoprire il fascino di Pisa attraverso il cibo e il vino, una location prestigiosa dove troveranno spazio le aziende vinicole, i consorzi e i produttori alimentari locali.

"Dopo il ritorno alla presenza dello scorso anno, nel 2023 abbiamo deciso di allargare le partecipazioni a questo evento che ci auguriamo diventi ancora più radicato nella nostra città– dichiara Salvatore Pulvirenti, Delegato della Fisar Pisa – la scelta degli Arsenali va in questa direzione e siamo convinti che anche i produttori apprezzeranno, in un’ottica sempre maggiore di incontro con il singolo cittadino ma anche con i ristoratori. I nostri vini stanno crescendo in qualità e in produzione: anche noi vogliamo fare la nostra parte nella loro meritata promozione".

Come nelle passate edizioni all’ingresso verranno donati un bicchiere e una comoda taschina per trasportarlo da un banco all’altro. "L’edizione sarà ricca come non mai - aggiunge Silvia Lorè, segretaria della Delegazione di Pisa - il numero di aziende partecipanti sfiora le 50 unità e saranno a disposizione per l’assaggio circa 180 etichette. Novità di quest’anno, accanto ai banchi di degustazione del vino, le eccellenze dell’ambito alimentare, sempre pisane, che faranno assaggiare i propri prodotti oltre che venderli". "In questo ultimo mese inoltre sono stati organizzati altri momenti di avvicinamento all’evento per favorire ulteriormente l’incontro tra produttori, ristoratori ed amanti del settore - aggiunge Riccardo Cagnaccio direttore di corso Fisar - in particolare uno sul Vermentino e uno sul Syrah". Per chi vuole partecipare è possibile acquistare un biglietto che dà diritto a tutte le degustazioni, direttamente nel luogo della manifestazione o tramite il sito internet dedicato.

Alessandra Alderigi