I piccioni e la protesta

"Esecuzioni al cimitero di Orzignano e fucilate ai piccioni". L’amministrazione comunale di San Giuliano ha recentemente adottato un provvedimento per affrontare il problema dell’eccessiva presenza di piccioni nei cimiteri di Pontasserchio e Orzignano. Con un’ordinanza è stato deciso di procedere all’abbattimento a colpi di fucile dei volatili, motivata dalla preoccupazione per la sicurezza dei visitatori a causa del guano accumulato. Una scelta dettata dall’ampia quantità di escrementi presenti nei due cimiteri, un problema che, secondo le autorità locali, potrebbe rappresentare un pericolo per la salute, specialmente per gli anziani che si recano a visitare i loro cari defunti. Tuttavia, questa decisione ha sollevato critiche da parte della "Rete delle gattare di San Giuliano" che denunciano l’uso di "metodi cruenti e sbrigativi" a fronte di una presenza a loro dire "esigua di piccioni". "Pensavamo – scrivono dall’associazione -, che il Comune di San Giuliano Terme, fosse a conoscenza che oggi, nel mondo civile, esistono modalità non cruente e meno crudeli, ugualmente efficaci. Si possono lanciare degli uccelli antagonisti, che scacciano i piccioni; anche riprodurre con un altoparlante il verso di tali uccelli". La notizia è stata appresa da un foglio appeso all’ingresso del cimitero di Orzignano che ne indica la chiusura per "intervento di contenimento dei piccioni" nei giorni 9 e 16 febbraio (a Pontasserchio il 7 e il 13 febbraio, ndr). "Ci chiediamo – continua l’associazione sangiulianese -, come mai non sia stata fatta una adeguata informazione. Soprattutto vogliamo sapere se l’Amministrazione è consapevole che quell’area è frequentata, oltre che da qualche piccione e dalle persone, da molti animali, randagi e domestici, che potrebbero subire danni".