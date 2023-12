I Passi e i bus ritardatari: "Un disagio quotidiano"

Corse rallentate e passeggeri in attesa sotto l’acqua. Il quartiere de I Passi di nuovo vittima di disservizi con i mezzi pubblici. La segnalazione arriva dal presidente del comitato I Passi, Luca Vannozzi che spiega come i ritardi siano quasi quotidiani. "Martedì - racconta Vannozzi -, si è verificato l’ennesimo disservizio da parte di Autolinee Toscane Nord. I bus delle 7:53 e 8:13 saltando le corse sono arrivati contemporaneamente alla fermata portando entrambi un forte ritardo sulla tabella di marcia". Un evento che secondo il presidente del comitato di quartiere non è sporadico. "Ormai accade quasi quotidianamente – continua Vannozzi -, le persone che scelgono l’utilizzo dei i mezzi pubblici arrivano in ritardo a lavoro, alle visite ospedaliere o perdono treni quando devono andare in stazione. Il tutto è aggravato dal fatto che 2 fermate su 4 nel quartiere sono senza pensilina per proteggere i passeggeri da sole, acqua e non sono provvisti di panchine per far sedere chi attende il bus; considerato che l’utenza media del nostro quartiere è composta da anziani o portatori di handicap, questo quadro complessivo assume un’aria grottesca". Secondo quanto raccontato, gli addetti del bus hanno giustificato i ritardi incolpando il traffico veicolare in via Collodi, che rallenta drasticamente la corsa e che inoltre la nuova sperimentazione per la mobilità urbana in prossimità del ponte della Fortezza non giova in alcuno modo, anzi peggiora e fa accumulare ritardi. "Se aggiungiamo – conclude Vannozzi -, che la situazione del passaggio a livello è ben lungi dall’essere risolta, agli abitanti del quartiere non rimane che mettersi in attesa di un bus che non si sa quando e se passerà e, soprattutto di non avere urgenze perché in quel caso la situazione non può che peggiorare". Enrico Mattia Del Punta