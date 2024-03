I nonni: preziosa memoria per tutti noi

Cosa ci raccontano i nostri nonni? Proprio accanto alla nostra scuola, l’attuale Dipartimento di Matematica, l’ex complesso Marzotto, allora fabbrica tessile, nel ‘44 venne danneggiato dai bombardamenti, lì dove il bisnonno di Daniele, aveva partecipato alla costruzione di un bunker. La nonna di Eugenio vive in San Marco, dove alcune case diroccate ancora portano i segni di quel terribile bombardamento, così come l’edificio davanti al Giardino Scotto. I nonni di Cecilia, Tommaso ed Emma ricordano come nelle zone di campagna (San Giuliano, Calci, il Monte Serra, Crespina, Palaia, Calcinaia) le sirene degli allarmi erano vissute come un gioco dai bambini, anche perché i soldati tedeschi spesso si divertivano con loro, eppure la guerra è arrivata anche lì, tanto che poi quegli stessi bambini sono stati costretti ad andare a scuola “a cielo aperto”, non avendone più una, e quegli stessi soldati, che offrivano caramelle, hanno iniziato a rubare cibo. I Monti Pisani erano visti dai nostri nonni come un rifugio, eppure… una truppa di soldati tedeschi, la stessa che operò il massacro di Stazzema, fece un rastrellamento, scoprendo una piccola comunità di donne e uomini che si erano rifugiati: li catturò per estorcere loro informazioni sui Partigiani. Livia Gereschi, insegnante, provò a convincere i tedeschi che quelle persone non fossero a conoscenza dei movimenti partigiani, ma senza successo: ci fu una fucilazione a piccoli gruppi a Nozzano, come ricorda il memoriale.