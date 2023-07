I nomi dei talenti e la solidarietà

Notti di Talento è un evento interamente gratuito per gli artisti partecipanti e per il pubblico che assiste agli spettacoli grazie al sostegno delle aziende che hanno sposato il progetto: i cantieri navali Overmarine, Rossinavi, Seven Stars e Carpensalda, Farmacie comunali di Pisa, Parco di San Rossore, Acque Spa, Auto 2000, Agenzia immobiliare MiCasa, Cmg, Irem, Paim e Gruppo Bubbo. Lo show avrà anche uno scopo solidale perché servirà a raccogliere fondi per sostenere le cure della piccola Jo Santabarbara, la bambina di Tirrenia di 7 anni che combatte dalla nascita con una rara malattia. Gli artisti in gara stasera in ordine di uscita: Vanessa Tealdi (canto), Silvia Bindi (canto), Nicole Pezzolesi (ballo), Noemi Pezzolesi (ballo), le Strangers Twins (Claudia ed Elisa Colombini, canto), Jonathan Busicchio (canto), coreografia di gruppo hip hop della Jm Academy di Viareggio (Natalie Sinisi, Valentina Caravano e Lisa Pardini, ballo), danza neoclassica della Jm Academy (Bianca Barsacchi, Nicole Pezzolesi e Noemi Pezzolesi), Beatrice Bigoni (canto), Kevin Pelledoro (canto), crew hip hop della scuola di danza Patrizia Gaddi di Pisa (Martina Barsacchi, Ludovica Fedei e Mia Morganti), Lisa Pellis (canto), coreografia di gruppo di Chiara Scaramelli, Martina Cerulli, Rachele Rodriguez, Elena Spoto, Claudia Corchia e Serena Bertoli (canto).