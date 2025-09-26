I nomi dei bimbi morti a Gaza “Bloccato“ il consiglio comunale. Lacrime e commozione in aula

di Gabriele Masiero

Un elenco interminabile di nomi. Li ascolti e non puoi fare a meno che associare a quelle parole, spesso poco meno che impronunciabili, le immagini che da mesi arrivano quotidianamente nelle nostre case da Gaza. E che ci raccontano, al netto delle polemiche politiche di questa o dell’altra parte, la sofferenza indicibile della popolazione civile. Il pianto dei bambini. La disperazione delle loro mamme. E sono proprio i nomi di centinaia dei 20 mila bambini uccisi nella Striscia a risuonare nel silenzio sgomento della Sala delle Baleari. La protesta delle opposizioni, ideata e guidata dalla sinistra radicale di Diritti in comune (alla quale si sono accodate anche Pd e Avs), questa volta ha fatto centro. E così dopo poco meno di un’ora di stop arriva l’annuncio: giovedì prossimo sarà convocato un consiglio comunale straordinario dedicato alla Palestina.

Le opposizioni, infatti, hanno "occupato" l’aula leggendo i nomi dei bambini morti a Gaza dall’inizio della guerra. "Intendiamo - ha spiegato il consigliere comunale Ciccio Auletta - interrompere i lavori della seduta fino a quando non sarà calendarizzato per il prossimo 2 ottobre un consiglio comunale a tema sul genocidio del popolo palestinese perpetrato da Israele". Seduta immediatamente sospesa e consiglieri di minoranza al centro dell’aula "armati" di bandiere palestinese a leggere migliaia di nomi di bambini, qualcuno non ancora nato, molti, troppi, morti prima ancora di compiere un anno di vita, mentre i capigruppo di maggioranza si riuniscono in un’altra sala per decidere se raccogliere o meno la proposta.

E l’identità di vedute, nel centrodestra, non pare granitica sul tema: alla fine, racconta chi c’era, è decisivo l’intervento del sindaco Michele Conti per trovare un punto d’intesa e programmare la seduta di giovedì prossimo. Tocca al presidente del consiglio comunale, il leghista Alessandro Bargagna, fare l’annuncio: "Dopo un confronto costruttivo sarà convocato il 2 ottobre un consiglio comunale straordinario che sarà interamente dedicato a quanto sta accadendo a Gaza". Nelle precedenti sedute la maggioranza aveva fatto saltare il numero legale pur di non discutere le mozioni delle minoranze sui fatti di Gaza e ieri le opposizioni erano pronte a bloccare a oltranza i lavori dell’assemblea cittadina se non avessero ottenuto quanto richiesto. Le mobilitazioni di questi giorni, con partecipazioni molto ampie e variegate a Pisa e in tutta Italia, hanno convinto anche il centrodestra a fissare una seduta straordinaria del consiglio, peraltro in una settimana in cui i lavori erano fermi per lasciare spazio alla campagna elettorale per le regionali (sette consiglieri comunali di entrambi gli schieramenti sono candidati). Il 2 ottobre dirà la sua anche il sindaco Michele Conti.