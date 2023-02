I Navicelli tra nautica, natura e sport

La presentazione in Consiglio Regionale del libro “Port Authority di Pisa. Il canale dei Navicelli tra nautica, infrastrutture, natura e sport”, è stata l’occasione per la realizzazione di una nuova puntata de “La Pisaniana”. Il salotto del circolo culturale Filippo Mazzei Area Vasta, in onda stasera alle 21 su 50 Canale, si è svolto in due luoghi d’eccezione, a Firenze: lo studio del presidente della Regione Eugenio Giani, in Palazzo Sacrati Strozzi e la Sala Barile della sede del Consiglio Regionale. La Pisaniana ha fatto in modo che i palazzi della politica toscana si aprissero per parlare di Pisa e del Canale dei Navicelli, la via d’acqua straordinaria che collega , attraverso la pineta del Tombolo, Pisa e Livorno, l’Arno e il mare, un porto e un aeroporto. Un’idrovia come poche in Italia. Il Presidente della Port Authority, Salvatore Pisano, in occasione della presentazione del volume edito da Pacini, con testo di Mauro Ciampa e Giuseppe Meucci e foto di Irene Taddei, ha fatto il bilancio dei quattro anni dal suo insediamento a capo della municipalizzata. Dal risanamento dei conti, ormai in attivo da quattro anni, alle opere pubbliche per 1.500.000 mila euro, gli 8 milioni di investimento per complessivi 3.000 metri di nuove palancolature. La riqualificazione del ponte mobile di Calambrone e del ponte di Tombolo, la nuova base nautica dei vigili del fuoco in Darsena, di supporto agli sport remieri. Infrastrutture, sport, ma anche la nautica, che è un tutt’uno con il Canale dei Navicelli. I cantieri che realizzano e restaurano yacht di lusso sono una realtà in crescita e chiedono impegno da parte delle istituzioni perché vengano realizzate quelle opere che permettano lo sviluppo dell’attività e la funzionalità e la sicurezza per il passaggio delle imbarcazioni.

Il nuovo ponte sullo scolmatore sarebbe strategico per entrare subito in mare aperto da Pisa, senza passare dalla Darsena Toscana. I dragaggi puntuali sarebbero altrettanto fondamentali. Nella prima parte della trasmissione il presidente Eugenio Giani ha ricordato la storia del Canale dal 1500 fino ai nostri giorni, tra alterne vicende. Ha riconosciuto l’impegno e i risultati raggiunti dall’attuale gestione augurandosi che il lavoro comune e i finanziamenti mirati permettano all’area di offrire opportunità commerciale e turistico. Hanno preso parte alla trasmissione anche il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo che si impegnerà perché la burocrazia non ostacoli il percorso allo sviluppo del Canale; la capogruppo della Lega Elena Meini che da anni segue da vicino lo sviluppo dell’area; Beatrice Cambi sales manager di Pacini editore; Massimo Balzi produttore della trasmissione e presidente del circolo culturale d’Area Vasta intitolato alla figura di Filippo Mazzei, nume tutelare de “La Pisaniana”.