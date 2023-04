I luoghi della Costituzione a Pisa Nel ricordo del maggiore Ciardelli

Duecento classi circa che hanno visitato i luoghi della Costituzione. Tra cui anche la sede de "La Nazione" di Pisa in largo Menotti. La giornata in ricordo del maggiore Ciardelli organizzata dall’omonima associazione: un’invasione di bambini in città in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Pisa. Ieri gli studenti del territorio (ma provenienti anche da San Giuliano, Palaia, Cascina, Pontedera, e Lucca) si sono divisi in 65 percorsi. Altri hanno poi preferito le proposte in collegamento da remoto. Alle 12, come da tradizione, tutti con lo sguardo all’insù per la cerimonia di chiusura della mattinata in piazza XX Settembre, per assistere all’aviolancio in Ponte di Mezzo, a cura della Sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito. La Giornata si è poi conclusa con l’Università di Pisa, in particolare con il Cidic e il suo direttore, prof. Saulle Panizza, responsabile scientifico del progetto, con il concerto di Primavera dell’Orchestra di Unipi, diretta dal maestro Manfred Giampietro al Teatro Verdi. Due i grandi poli coinvolti: San Rossore e il Giardino Scotto.

"Che questa giornata possa rappresentare ancora una volta un’occasione di riflessione e, insieme, uno stimolo ad agire, uniti, per contrastare e superare odio, separazioni, guerre e violenze di ogni genere", l’augurio dell’avvocato Federica Ciardelli, presidente della onlus. "Proprio per questo l’associazione ha posto al centro, quest’anno, tra i percorsi proposti, l’importanza del supporto e del sostegno verso coloro che si trovano in difficoltà accogliendo al proprio interno l’evento "Donaci Ilaria", organizzato e promosso dal prof. Marco Alestra, insieme ad Avis, Agbalt e Liceo scientifico F. Buonarroti. "Un bellissimo evento che è giunto alla sua sesta edizione e che quest’anno, in occasione della Giornata della Solidarietà, si è svolto, in mattinata al Teatro Verdi di Pisa, a sottolineare l’importanza del dono, che l’associazione coltiva e promuove nell’instancabile e parallelo impegno a favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pristina, in Kosovo, intitolato al maggiore Nicola Ciardelli".

I piccoli sono stati anche al circolo dell’Alba per il laboratorio di pasticceria. Grazie alla fata Michela che ha raccontato la favola della frolla, integrazione e inclusione fra operatori, insegnanti e bambini.

Tanti anche i bambini (delle classi V "Quasimodo" e III "Rismondo") che hanno imparato le regole del giornalismo - la verifica delle fonti, l’interesse pubblico, il diritto-dovere di cronaca - durante la visita anche nella redazione de La Nazione.

"Ringrazio tutte le realtà cittadine, sempre più coinvolte e disponibili verso l’apertura e l’accoglienza dei tanti e delle tante giovani – commenta Ciardelli – Ricordo l’appuntamento del 30 maggio, con la premiazione del concorso bandito in occasione della Giornata". Il 15 maggio scadrà il termine per la consegna degli elaborati.

La riflessione sul tema: "La Costituzione come fondamento di una comunicazione inclusiva e consapevole": "appare quanto mai attuale e si colloca nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti e le giovani studentesse sull’importanza dell’impegno nella ricerca di linguaggi corretti e “comuni” che rendano possibili il dialogo, il confronto e una reale inclusione".