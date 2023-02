I lombrichi e l’economia circolare a portata di tutti "Chiunque può organizzarla sul proprio terrazzo"

Cosa è la Lombricoltura? Ce lo spiega Marco Calcaprina del Centro Lombricoltura Toscano (nella foto presa dalla pagina Facebook).

In che modo l’attività dei lombrichi può essere utile per l’ambiente?

"Permette di ottenere l’humus che rende il terreno fertile".

E’ importante riciclare coi lombrichi e fare il compost?

"Perché valorizziamo i rifiuti intorno a noi a chilometro zero e si crea un fertilizzante ottimo per le piante".

Come può essere riutilizzato il prodotto che deriva dal riciclo con i lombrichi?

"Per il nutrimento alle piante e per renderle forti".

Cosa fa un Lombricoltore?

"Prepara i residui di cibo lasciati a compostare per circa un mese da dare ai lombrichi allevandoli e dando loro il rifiuto organico come alimentazione".

La Lombricoltura può essere fatta da ogni cittadino?

"Ogni singolo cittadino può farla anche sul terrazzo di casa".

Quante specie di lombrichi esistono al mondo? Sono tutti adatti per la lombricoltura?

"Sono circa 700 specie per questo settore che si dividono in ipogei, epigei e anecici. Per questa attività bisogna trovarne una che si adatta al clima, i cui nomi scientifici utilizzati sono Eisenia Andrei e Eisenia Fetida".