I giovani e dispositivi digitali

I giovani trascorrono sempre più ore davanti a smartphone e tablet: un fenomeno allarmante, che incide negativamente sul benessere psicofisico e sulle relazioni sociali. Se ne discuterà nella conferenza dal titolo "L’uso di tecnologie nell’età evolutiva: rischi, opportunità e nuove responsabilità per gli adulti", in programma oggi pomeriggio alle 17.30 nella sede dell’Ordine dei Medici di Pisa (in via Battelli 5), organizzata dalla sezione locale dell’Ammi "Donne per la salute". Interverranno la dottoressa Rosaria Sommariva, esperta in medicina del sonno e presidente dell’associazione versiliese Riaccendi il Sorriso (che ha lanciato su base regionale il progetto pilota "Sconnessi in Salute" per sensibilizzare ad un corretto utilizzo dei dispositivi digitali) e il dottor Andrea Guerra (psicologo, psicoterapeuta, docente di Psicologia Sociale all’Università di Pisa). "La sofferenza tra gli adolescenti è un tema a cui siamo particolarmente sensibili. Purtroppo questa criticità si è aggravata con la pandemia e ha portato a sviluppare una dipendenza dai dispositivi digitali. La perdurante chiusura in casa, seppure obbligata, si è rivelata per loro deleteria sotto questo aspetto", spiega la dottoressa Marina Zazo, presidente di Ammi Pisa. "Sarò lieta di condividere l’esperienza diretta dell’associazione "Riaccendi il Sorriso" che sta organizzando spettacoli in tutta la Toscana proprio per mettere in guardia dagli effetti devastanti di questo comportamento", aggiunge la dottoressa Sommariva. L’incontro è aperto al pubblico.

Michele Bufalino