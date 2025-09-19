I giovani di Forza Italia al Polo Piagge: "La libertà non si occupa: si difende"

Pisa, 18 settembre 2025 - Si è svolta ieri pomeriggio, mercoledì 17 settembre, al Polo Piagge dell’Università di Pisa, una manifestazione pacifica promossa da Studenti per le Libertà, il movimento giovanile di Forza Italia. Un’iniziativa che nasce come risposta all'episodio dei giorni scorsi, in cui il professor Rino Casella si è scontrato con un gruppo di manifestanti per la Palestina che hanno occupato la sua aula e interrotto la lezione.

"Abbiamo organizzato una manifestazione pacifica per esprimere con fermezza il nostro dissenso e la nostra preoccupazione in merito ai gravi fatti accaduti nei giorni scorsi - scrivono in una nota i giovani azzurri -. Un gruppo di estremisti pro-Palestina ha interrotto una lezione, occupato un’aula e aggredito sia alcuni studenti che il docente prof. Casella. Un episodio inaccettabile, che rappresenta un attacco diretto non solo alle persone coinvolte, ma anche al principio stesso di libertà accademica e al ruolo dell’Università come luogo di studio e confronto civile".

Durante la manifestazione al Polo Piagge, i rappresentanti di Studenti per le Libertà hanno ribadito il senso della loro protesta: “L’Università deve rimanere un luogo di studio, crescita e confronto rispettoso. Non possiamo accettare che minoranze organizzate trasformino le aule in palcoscenici politici e impongano le proprie idee con l’intimidazione e la violenza”. I giovani di Forza Italia hanno poi lanciato un appello alle istituzioni e, in particolare, al rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, perché l’Ateneo assuma una posizione chiara e netta. “Non basta limitarsi a condannare quanto accaduto – sottolineano i promotori – occorre che i responsabili vengano sanzionati duramente. Servono provvedimenti concreti che dimostrino come la comunità accademica non intenda tollerare simili attacchi”. La manifestazione, caratterizzata da cartelli, interventi e momenti di confronto, si è svolta senza tensioni, con l’intento di lanciare un messaggio di fermezza ma anche di responsabilità. Per gli studenti promotori, infatti, l’Università deve tornare ad essere “un ambiente aperto e libero, non ostaggio di chi vuole imporre con la forza un’unica visione del mondo”. Il comunicato diffuso a margine dell’iniziativa si chiude con una frase che ne sintetizza il senso profondo: “La libertà non si occupa: si difende”.