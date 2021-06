Pisa, 12 giugno 2021 - Centinaia di persone per salutare Lorenzo. I messaggi continuano ad arrivare alla sua famiglia che vuole dire grazie a chi è stato presente e chi ha inviato fiori o un ricordo. Verità e giustizia per Lorenzo Mamma Simona, babbo Gualtiero e il fratello Marco Mori lo hanno già fatto in occasione della cerimonia di addio a “Lore”, mercoledì pomeriggio nel campo della chiesa San Pio...

Verità e giustizia per Lorenzo

Mamma Simona, babbo Gualtiero e il fratello Marco Mori lo hanno già fatto in occasione della cerimonia di addio a “Lore”, mercoledì pomeriggio nel campo della chiesa San Pio X di via Guardistallo, essendo loro di sostegno per gli altri.

La toccante lettera della famiglia

Ma, adesso, vorrebbero raggiungere tutti con un pensiero e incontrare anche chi ha prestato i primi soccorsi al figlio. Domenica intorno alle 18.20, infatti, via Matteucci era molto trafficata. In tanti stavano rientrando a casa. “Ci farebbe piacere dir loro grazie di persona. In particolare a una signora, Silvia, che è stata con lui fin dal primo momento”. Chi avesse notizie può contattare la redazione allo 0503139711 o a cronaca.pisa@lanazione.net.

"Rngraziamo tutti per la partecipazione alla cerimonia di saluto a Lorenzo. Insieme a voi è stato possibile vivere tutto l’amore che lui ha donato ad ognuno di noi - scrivono i genitori - La vostra vicinanza e l’affetto che avete dimostrato a lui e a noi sono un motivo di incoraggiamento che ci accompagnerà per sempre".

La polizia municipale anche nella giornata di ieri ha continuato a sentire i testimoni (anche in questo caso si chiede di poter avere il maggior numero possibile di informazioni) del tragico incidente. Anche perché in zona, purtroppo, non ci sono ancora le telecamere comunali e quelle dei privati, al momento, non sembrano essere molto utili, ma si proseguirà nel visionare tutti i filmati.

Lorenzo, studente del liceo Buonarroti, è stato investito da un’auto il cui conducente è adesso indagato per omicidio stradale: la procura, segue il caso il pubblico ministero Fabio Pelosi, sta cercando di ricostruire esattamente l’incidente. Il padre e la madre hanno già annunciato che si impegneranno perché “in strada non accada mai più nulla di simile”.

Antonia Casini

