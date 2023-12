I finti carabinieri e il falso incidente

E’ successo di nuovo in via Sant’Agostino. Due uomini si sono finti carabinieri "erano vestiti di nero", ha raccontato la vittima. L’hanno raggirata con il falso incidente accaduto alla figlia. Il copione è sempre il solito: qualcuno chiama o si presenta direttamente in casa di chi è stato scelto inventando uno scontro in strada e una colpevolezza accertata immediatamente.

Per scongiurare il carcere si deve pagare una somma, di solito migliaia di euro, se non si hanno, la banda si ’accontenta’ anche di gioielli. A quel punto qualcuno li passaa ritirare e la truffa è servita. Solo chiamando i figli si scopre che stanno bene e che non c’è stato alcun incidente. E, ovviamente, che i carabinieri non chiedono soldi chiamando al telefono e neppure recandosi nelle case.