I D Giunta Pisano, Calci

Sostenibilità e investimenti per un domani più pulito. Queste le linee guida di due punti di riferimento a livello locale e internazionale per il rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. La nostra classe ha deciso di scoprire che cosa fanno, capire meglio come funzionano e che cosa hanno in programma. Belvedere spa, nata nel 1997 con sede a Peccioli, si occupa della gestione dell’impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti con cui produrre energia pulita. Non solo. Con la sua attività, ha valorizzato il paesaggio con statue e opere d’arte e ha reso Peccioli e il suo territorio tra le mete turistiche più instagrammabili. Tra progettualità, innovazione e sviluppo del territorio si è rinnovata nel corso degli anni e ha investito in nuove soluzioni, dall’impianto formato da 5000 pannelli fotovoltaici "Un ettaro di cielo" , attivo dal 2009 al trattamento meccanico biologico in collaborazione con Alia servizi ambientali spa, con cui tratta la parte organica dei rifiuti per produrre compost e biometano, all’altro impianto del 2011 nel Comune di Terricciola “Un progetto solare”, da 1800 pannelli che producono ben 450.000 KWh annui di energia elettrica. In funzione anche un impianto mini eolico, a Legoli, formato da 4 torri da 25 metri su cui sono montate altrettante pale, per una potenza nominale complessiva pari a 100 kW. A proposito di Pisa invece, qui c’è un’azienda tutta sull’acqua.

Parliamo di Navicelli spa fondata nel 1984, che oggi si occupa di tutti i fabbricati e terreni dei cantieri navali. Negli ultimi anni è attivo anche il centro servizi e ricerca per la nautica, Yachting Lab Navicelli. Nel 2019 l’azienda riattiva anche l’incile che collega il fiume Arno alla Darsena Pisana, distrutto dalla guerra nel 1943 e bloccato da più di 76 anni. Un traguardo importante per la navigazione pisana. Con il passare del tempo anche in relazione all’emergenza climatica e alla necessità di trovare nuove soluzioni in campo economico e ambientale, negli ultimi anni sono numerose le iniziative per la sostenibilità ambientale e logistica, come il progetto ERA Navicelli 2012. Ciò su cui punta Navicelli è un’opera di dragaggio dei canali in modo da collegare i cantieri e le imbarcazioni che vengono realizzate direttamente al mare. Oggi i Navicelli rappresentano un’importante area produttiva, un buon numero di imprese pisane è insediato lungo il canale, si parla di piattaforma logistica costiera, centro strategico di formazione specializzata in tutti i settori di economia, del turismo e delle comunicazioni marittime.