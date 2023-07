"I Consigli in diretta streaming"

"Un passo verso la condivisione". "Come è ben noto, a seguito della così detta riforma Delrio - legge n. 562014 - gli enti Provincia sono divenuti enti di secondo livello i cui consiglieri ed il cui presidente non sono scelti direttamente dai cittadini con libere elezioni ma sono eletti tra i consiglieri in carica nei vari Comuni di area, e solamente dal voto espresso degli stessi consiglieri in carica", spiega Roberto Sbragia - consigliere provinciale Forza Italia. "Una democrazia con la d minuscola, oseremmo dire, eppure le funzioni provinciali sono estremamente importanti, tutt’altro che minori e secondarie e l’Ente, di fatto, sovraintende alla manutenzione anche di strade, scuole e ponti su tutto il nostro territorio provinciale. Quotidianamente famiglie, studenti e lavoratori percorrono strade e utilizzano scuole di cui la Provincia è responsabile e di cui cura scelte, manutenzione e investimenti. Eppure le scelte e le azioni prese dal Consiglio provinciale di Pisa non sono immediatamente visibili a tutti, non essendo possibile ascoltare neanche lo svolgimento del Consiglio e con esso udire le motivazioni, anche politiche, di ogni decisione e investimento sul territorio. Per questo e per un motivo di condivisione e compartecipazione abbiamo quindi presentato una mozione per rendere accessibile a tutti la compartecipazione al Consiglio provinciale di Pisa e diffondere i Consigli Provinciali e le Commissioni Provinciali, per adesso non ancora presenti, in streaming sui social così come avviene per molti Consigli Comunali del nostro territorio".