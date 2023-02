"I cittadini si convincono dando loro risposte"

di Gabriele Masiero

Cade nel vuoto l’appello di Paolo Martinelli, rivolto agli altri candidati a sindaco, a combattere una battaglia comune contro l’astensionismo organizzando una settimana di iniziative insieme senza simboli di partito per invogliare la gente ad andare a votare. Se sulla sua pagina Facebook, il riscontro dell’elettorato potenziale è stato piuttosto tiepido con pochissimi commenti favorevoli (c’è addirittura chi gli ha detto di preferire restare serenamente a casa visto che non esiste "un’alternativa valida alla Lega, che di certo non voterò",) le reazioni tra i suoi sfidanti sono quantomeno gelide.

Il sindaco Michele Conti, sottolinea che "per riconquistare la fiducia dei delusi dalla politica servono risposte concrete da dare ai cittadini, piuttosto che banchetti improvvisati dove discutere di temi generali: noi vogliamo aumentare la quota di pisani che sceglie di andare a votare con il nostro impegno quotidiano nel tentativo di risolvere problemi grandi e piccoli, poi saranno gli elettori a dirci se abbiamo lavorato bene oppure no". Del resto, è la conclusione del ragionamento di Conti sostenuto per un secondo mandato da due liste civiche (Pisa al centro e Sviluppo e territorio dell’assessore Paolo Pesciatini) e dal centrodestra unito, "la disaffezione degli elettori è dovuta soprattutto alla difficoltà dei partiti di assicurare risposte efficaci ai problemi delle persone".

Chiude la porta anche Ciccio Auletta (Diritti in Comune, candidato con la lista "Verso un domani diverso"): "L’appello di Martinelli è l’emblema della distanza siderale tra certa politica e la cittadinanza – esordisce Auletta – . Si rimuovono volutamente cause e responsabilità che il centrosinistra al pari del centrodestra hanno avuto in questi decenni sulla riduzione degli spazi di democrazia e di partecipazione, sull’attacco costante alla Costituzione con continue riforme in senso maggioritario potenziando gli esecutivi a discapito delle assemblee elettive. Si propone al contempo un approccio paternalistico che riteniamo offensivo nei confronti dei cittadini e che serve solo a continuare a non affrontare l’astensionismo come grande questione politica delle nostre democrazie. Confrontiamoci, invece, sulle proposte politiche e sui programmi".

No a iniziative comuni anche da Eleonora Carli, candidata sindaco per Exit Sovranità popolare: "Noi siamo un partito nuovo – commenta la candidata sindaco – , che nasce proprio per opporsi alla logica dei partiti del cosiddetto vecchio sistema. Combattiamo per una politica vicina alle esigenze degli italiani che soffrono e non delle élite, per le libertà individuali e per ridare sovranità all’Italia. Se gli italiani hanno perso fiducia nella politica, nella democrazia, e quindi nella forza democratica del voto, c’è un motivo. Ma quel motivo non siamo noi".