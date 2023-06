I cittadini chiedono di intitolare il ponte Riglione-Cisanello alla memoria di Ugo Melani

Pisa, 13 giugno 2023 - Il Comitato di Quartiere di Oratoio e Riglione chiede con una lettera l'intitolazione del ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello a Ugo Melani. LA LETTERA - Di seguito il testo inviato dal comitato: "Tenuto conto che allo scalo di Riglione si attestava un passo di barca che traghettava uomini e mezzi dalla riva destra alla piaggia di Cisanello con la strada che conduceva dritti a Pisa lungo la direttrice di quella che al tempo dei romani era il decumano massimo che in direzione opposta arrivava fino a Ponsacco; Sottolineato che il servizio del passo di barca è stato svolto dal 1945 al 1980 da Ugo Melani; Tenuto conto che il servizio della barca costituiva anche un collegamento importante per il sistema produttivo, perché permetteva lo sfruttamento fluviale per la produzione dei mattoni, materia prima del costruire nella pianura pisana; Tenuto conto che l’Arno è stato talvolta elemento di separazione, ma ha favorito, consentendo la navigazione e il tracciato di vie di comunicazione, lungo i fondovalle e presso gli argini, la circolazione oltre che degli uomini, di animali, merci e idee; Tenuto conto l’area di Riglione documentata nel 780 come parte del patrimonio della Badia di San Savino, si estende lungo la via Fiorentina e grazie alla sua posizione presso la riva sinistra dell’Arno, dove il fiume ha un’ansa, costituisce all’inizio un importante porto fluviale ed uno scalo ideale per l'attracco dei battelli; Visto che il rapporto con l’Arno è stato fin dall’inizio fondamentale per Riglione, tanto che il nome potrebbe anche derivare, oltre che dal colono romano Aurilio/Aurilionis, da “grande Rio”, uno dei rami del fiume che fuoriusciva tra Riglione e Putignano e si andava ad immettere a sud del lago meridionale; Tenuto conto che la realizzazione del ponte ciclopedonale finanziato dalla Regione Toscana, il Comune di Pisa e l’Auop, collegherà Riglione a Cisanello; Visto che il ponte sorgerà in corrispondenza dell’area ove un tempo vi era il passo di barca; Tenuto conto che Ugo Melani è stato un punto di riferimento per tanti pisani, in quanto la sua barca era l’unico modo per moltissime persone per raggiungere Pisa in poco tempo dalle campagne di Riglione; I sottoscritti cittadini firmatari Condividono l’importanza della figura di Ugo Melani nella memoria dei cittadini pisani e in particolar modo degli abitanti di Riglione Impegna il Sindaco e la Giunta a: intitolare il ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello a Ugo Melani". M.B.