I cinque motivi per non perdere Pisa-Ternana

Pisa, 8 marzo 2024 - I nerazzurri si preparano ad affrontare una sfida determinante per il prosieguo della stagione. CALENDARIO E SOSTA - Vincere con la Ternana significherebbe andare a + 8 sui playout e decisamente avere la testa più libera di pensare anche a qualcosa di più. La squadra di Aquilani infatti si trova anche a soli 2 punti dai playoff. Anche se non è mai stata più in alto del decimo posto, questo successo potrebbe cambiare tutto in chiave campionato. DOPPIA VITTORIA - Come noto il Pisa non vince due partite consecutive dal 28 febbraio 2023. Un anno fa infatti i nerazzurri, quando c'era D'Angelo in panchina, prima vinsero contro il Perugia, per poi battere il Parma. Da quel momento in due mezze stagioni il Pisa non è più riuscito a dare seguito alle proprie vittorie. I PISANI DOC - A Terni infatti hanno trovato una seconda giovinezza due pisani "Doc", Andrea Favilli e Gregorio Luperini. Quest’ultimo in particolare ha iniziato la carriera in nerazzurro nel settore giovanile, prima di fare una lunga trafila nella Sampdoria e nel Pontedera, poi fare il "nomade" in giro per l’Italia. La scorsa stagione è approdato a Terni e quest’anno ha giocato 24 partite segnando anche due reti e quattro assist per un totale di 1544 minuti di gioco. Diverso invece il caso di Favilli. L’attaccante, pronto a sfidare la squadra della sua città, è ancora a secco di reti in 18 partite, ma con la Ternana già segnò contro i nerazzurri nella gara di ritorno disputatasi al Libero Liberati, per un bottino complessivo, lo scorso anno, di 9 reti in campionato. GENERAZIONE AQUILANI -Ci sono anche i ragazzi della "generazione d’oro" di Aquilani alla Fiorentina Primavera, alcuni dei quali anche trattati dal Pisa nel corso della scorsa estate. Si tratta del difensore centrale Lorenzo Lucchesi, del centrocampista Lorenzo Amatucci, dell’esterno Costantino Favasuli, nipote dell’ex capitano nerazzurro Francesco, oltre alla seconda punta Filippo Di Stefano, senza contare un altro centrale difensivo, Christian Dalle Mura. Mezza ex Fiorentina Primavera a raccolta insomma. Tra loro si segnala specialmente Amatucci, arrivato in inverno e già autore di 6 partite dopo il prestito nella finestra di gennaio. ABBONDANZA DI SCELTE - Grande abbondanza per il Pisa. A parte Barberis, Torregrossa e Matteo Tramoni infatti il Pisa ha a disposizione praticamente tutti gli effettivi a disposizione, al netto di eventuali assenze dell'ultimo minuto. Anche Bonfanti sta bene, seppur non si è allenato nella prima parte della settimana. Ci sarà e potrà anche partire dalla panchina per essere della partita a gara in corso, ma non si esclude un suo impiego tra i titolari. Michele Bufalino