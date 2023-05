I candidati sindaco a confronto Sala sold out alle Officine Garibaldi

Un confronto serrato quello tra i sei candidati sindaco cittadini (nella foto Del PuntaValtriani). Il primo nel quale si sono fronteggiati tutti insieme contemporaneamente e davanti a una sala gremita da oltre 200 spettatori. Ciccio Auletta (Una città in comune e Unione Popolare), Michele Conti (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Pisa al centro, Sviluppo e Territorio-Pesciatini per Pisa e Pisa punto zero), Alexandre Dei (Patto civico), Rita Mariotti (Terzo polo), Paolo Martinelli (Pd, M5S, Sinistra unita per Pisa, Riformisti per Pisa e La città delle persone) ed Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana) sono stati i protagonisti del dibattito di ieri sera alle Officine Garibaldi, promosso dalla redazione pisana de La Nazione e dall’emittente 50Canale, durante il quale hanno esposto i loro programmi elettorali, stimolati dai giornalisti Gabriele Masiero e Francesco Ippolito, che hanno condotto la serata, rispondendo sui principali temi dell’attualità cittadina e presentando le loro proposte per il futuro di Pisa.

Oltre due ore di confronto durante il quale i candidati hanno illustrato la loro proposta politica della città davanti a una platea variegata con sostenitori di tutte le forze politiche in campo e cittadini interessati a conoscere i loro programmi elettorali in vista del voto amministrativo del 14 e 15 maggio. Un ampio resoconto con i dettagli dei diversi interventi sarà pubblicato sul giornale domani, mentre l’intero dibattito è stato ripreso anche dalle telecamere di 50Canale che lo trasmetterà nei prossimi giorni.

L’iniziativa, la prima a 360 gradi sui temi di attualità politica alla quale i sei sfidanti hanno partecipato tutti insieme in questa campagna elettorale, è stata una finestra fondamentale per orientare le scelte dei cittadini davanti ai diversi programmi con le quali le forze politiche chiedono la fiducia degli elettori. Un ringraziamento speciale va alle Officine Garibaldi che hanno garantito una perfetta ospitalità sia al pubblico che ai candidati.