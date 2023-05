I candidati sindaco a confronto domani con La Nazione e 50Canale

La Sala Kinzica delle Officine Garibaldi domani alle 21 si trasforma per un paio d’ore nell’epicentro politico della campagna elettorale. I sei candidati a sindaco delle amministrative di maggio saranno presenti tutti insieme per illustrare i loro programmi ai cittadini al dibattito promosso da La Nazione e 50Canale e rispondendo alle domande giunte nei giorni scorsi alla nostra redazione e selezionate dai giornalisti. E’ una prima assoluta, perché finora non c’è mai stata mai in città l’occasione di assistere a un dibattito con tutti i candidati presenti insieme ed è dunque un’occasione irripetibile per farsi un’idea delle diverse proposte politiche in campo. Ciccio Auletta (Una città in comune e Unione Popolare), Michele Conti (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Pisa al centro, Sviluppo e territorio e Pisa punto zero) , Alexandre Dei (Patto Civico), Rita Mariotti (Terzo polo), Paolo Martinelli (Pd, M5S, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa e La città delle persone) ed Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana) avranno due minuti di tempo per rispondere alle domande (un countdown in sovraimpressione terrà conto del tempo contingentato) e un minuto ciascuno per diritto di replica. Tutti i candidati avranno pari opportunità e pari trattamento, perché l’obiettivo del dibattito (al quale assisteranno 200 spettatori che sono prenotati inviando per mail e per Whatsapp i loro nominativi alla redazione de La Nazione, tutti hanno già ricevuto la conferma della prenotazione) è quello di rendere un servizio alla collettività e far conoscere le idee, le proposte, gli obiettivi e i programmi elettorali di ciascuna coalizione che si candida al governo della città. Un ampio resoconto della serata sarà poi pubblicato nei giorni seguenti sulle nostre pagine, mentre le telecamere di 50Canale riprenderanno la serata per poi trasmetterla in Tv. Insomma, è il confronto politico più importante di queste settimane e a giudicare dalla corsa alla prenotazione che abbiamo registrato in questi giorni (ci scusiamo fin da ora con chi non ha fatto in tempo, ma la capienza della sala è limitata) è grande anche l’interesse per ascoltare direttamente dai protagonisti quali idee hanno per la città del futuro. La Nazione e 50 Canale, ancora una vota, si mettono al servizio della comunità svolgendo con puntualità il loro lavoro di cronaca per raccontare Pisa in ogni suo aspetto. Ci vediamo domani alle 21 alle Officine, buon dibattito a tutti.

Gab. Mas.