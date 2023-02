I big con Pesciatini "Aperti a nuove adesioni"

"Ho accettato di condividere con Paolo questa avventura per mettere a frutto questi anni di relazioni sviluppate al servizio della città". Così Jaleh Bahrabadi, direttrice dell’Archivio di Stato, ha ufficializzato ieri la sua candidatura nella lista civica ’Sviluppo e territorio’ che fa capo all’assessore Pesciatini. "Lo spirito – ha aggiunto – è quello di continuare a fare sistema per il bene della città per renderla sempre più attrattiva, non solo per eventi e cultura, ma dove le sue eccellenze sanno fare squadra per creare sviluppo e valore aggiunto per il territorio".

In lista tante personalità con provenienze diverse, ma accomunate, ha sottolineato Alberto Furia, uno degli altri candidati alle elezioni e titolare di un negozio di elettronica e uno di abbigliamento sportivo insieme ad altri soci, "dalla voglia di mettersi in gioco oltre gli steccati dei partiti, portando il proprio vissuto e la propria esperienza di vita e professione per costruire dal basso un programma vicino ai cittadini". La presentazione di ieri (alla presenza del sindaco Michele Conti) nella nuova sede elettorale in via Cavalca a due passi da Vettovaglie, ha spiegato Pesciatini, "è la rappresentazione plastica di un impegno: siamo in un luogo che ha fatto la storia di Pisa da secoli e che incarna perfettamente anche il suo presente, con una piazza frequentata dai giovani e che pullula delle sue attività commerciali e del mercato, un centro di incontro e di scambio che si perpetua da secoli".

Del resto, ha concluso Giorgio Dell’Omodarme, studente universitario, "siamo chiaramente in campo a sostegno del sindaco ma siamo apartitici e il nostro è un impegno per la città: spero che la candidatura di giovani (l’altra studentessa in lista è Virginia Galli) possa avvicinare altri giovani alla politica e convincerli a impegnarsi per la cosa pubblica". Di seguito l’elenco dei candidati: Paolo Pesciatini, Jaleh Bahrabadi, Maurizio Bani Micheletti, Andrea Bartelloni, Monica Bellagamba, Giorgio Benedetti, Alessandro Benvenuti, Giovanni Bertozzi, Fabio Cosci, Giorgio Dell’Omodarme Alberto Furia, Virginia Galli, Andrea Maggini, Chiara Militello, Valentina Molese, Barbara Mori, Sabina Nigro, Davide Rapattoni, Monica Righele, Stefano Sposini e Fabio Vasarelli. "Ma sono solo una parte di coloro che hanno aderito – ha concluso Pesciatini – siamo aperti ad altre adesioni, qualunque sia la provenienza: unica condizione battersi per il bene di Pisa".

Gab. Mas.