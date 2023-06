I baby ciclisti si riprendono la città Domenica largo ai "Bimbimbici"

Una pedalata per le vie cittadine all’insegna della mobilità dolce e del rispetto dell’ambiente. Torna a Pisa domenica 4 giugno Bimbimbici. La manifestazione, organizzata dal Comune di Pisa e da Fiab Pisa con la partecipazione di Uisp, vuole sollecitare una riflessione generale sulla necessità di moderare il traffico e creare zone 30 e ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. Vuole inoltre favorire la creazione di percorsi protetti casa-scuola e ‘strade scolastiche’, strade adiacenti alle scuole in cui viene bloccato temporaneamente il traffico di auto perché tutti possano raggiungerle in sicurezza. I percorsi saranno due: il primo, per tutti, sarà un giro dei quattro lungarni centrali. Al secondo passaggio in piazza XX Settembre i piccoli con le ruotine si fermeranno, mentre il grosso del corteo proseguirà. Questo l’itinerario completo: lungarno Gambacorti, ponte Solferino, lungarno Pacinotti, piazza Garibaldi, lungarno Mediceo, lungarno Galilei, piazza XX Settembre (km 2,5, stop ai bimbi con le ruotine), lungarno Gambacorti, via Mazzini, via D’Azeglio, piazza Vittorio Emanuele, via Crispi, ponte Solferino, via Roma, via Galli Tassi, via Porta Buozzi, via Ghini, piazza Cavallotti, via Boschi, piazza Arcivescovado, via Camozzo, via Maffi, largo del Parlascio, via del Brennero, largo San Zeno, pista delle Mura, via San Francesco, via Di Simone, via Santa Bibbiana, piazza Mazzini, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, piazza XX Settembre (km 5,7). Un minibus con meccanico e medico a bordo seguirà il corteo per far fronte a eventuali cadute. Per partecipare è necessario iscriversi la domenica mattina prima della partenza; iscrizione a 2€ (1€ per eventuali fratelli o sorelle), riservata ai bambini che pedalano. La presenza dei genitori è consigliata. Gli adulti partecipanti potranno noleggiare una bici da Smile and Ride (via Mascagni 13) con il 10% di sconto. Per evitare code si consigliae la preiscrizione on-line su www.fiabpisa.itbimbimbici.htm (fino a sabato 3).