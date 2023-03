I A "Toniolo", Pisa

La nostra classe ha affrontato il tema della siccità ormai un problema allarmante uno dei prezzi che paghiamo per il cambiamento climatico. Dobbiamo prepararci ad una realtà nuova caratterizzata dalla riduzione della disponibilità idrica che negli ultimi trenta anni ha registrato un calo del 19% rispetto al trentennio 1921-1950.

Dai dati stimati nelle nostre ricerche l’Istituto superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale rivela che già il 28% del territorio italiano riporta già segni evidenti di desertificazione in particolare Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e ampie aree del Sud.

Questi dati ci impongono di cambiare comportamento, ponendo rimedi agli errori del passato a cominciare dagli sprechi e dalle perdite della rete di distribuzione delle case e a ridurre il fabbisogno di acqua in agricoltura che utilizza oggi circa il 60% delle risorse di acqua disponibile. Invece di intervenire sugli effetti si deve intervenire sulle cause attraverso una strategia ad ampio raggio che dovrebbe avere un adeguato piano di adattamento ai cambiamenti climatici.

L’estate del 2022 è stata una delle più calde dell’ultimo secolo e a causa delle elevate temperature e la siccità, le riserve dell’acqua potabile e 13 delle falde acquifere nel mondo si stanno esaurendo.

Lo scorso anno l’Italia e la Toscana sono state colpite da luglio a settembre da ondate di calore con temperature di 13 superiori alla media.

La carenza idrica è stata amplificata dalle ondate di calore anomale registrate che hanno toccato i 40 gradi, nel periodo in cui la media delle temperature si aggirava di norma intorno ai 28 gradi.

Nel nord Italia e nel bacino del Po’ la mancanza d’acqua è arrivata a livelli critici e di razionamento, in Toscana negli ultimi sei mesi le precipitazioni sono diminuite in media di un terzo e la forte siccità di questo 2022 svela una situazione a macchia di leopardo.

Le aree del territorio della regione più critiche si sono rilevate in Maremma, Val Di Cornia, l’Isola d’Elba come nell’ entroterra della Versilia e della Lunigiana dove quest’anno è caduto il 40% in meno di pioggia.

La situazione è andata meglio sull’asse servito dall’Invaso di Bilancino, da Firenze a Prato passando da Pistoia e la zona del Chianti, che grazie all’attenta gestione di questa diga ha permesso di contenere una buona parte delle precipitazioni che si è riempita fino al 96%, un livello che ha permesso di rilasciare i giusti quantitativi di acqua per mantenere il flusso vitale dei fiumi e per mettere in sicurezza dalla siccità per i prossimi mesi estivi.