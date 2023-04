I 25 anni di "Formatica" nel ricordo di Danelli

Sono partiti da quattro stanze in via Kinzica, ed erano in tre. Oggi, "Formatica" festeggia i 25 anni dalla fondazione con oltre 200 addetti, un fatturato da quattro milioni, e sedi in Toscana come in Sardegna. Ed il ricordo e l’omaggio dei festeggiamenti alla Leopolda, sono andati ad Alessandro Danelli tragicamente scomparso due anni fa, e che sposò subito il progetto di Formatica. Una festa con circa 200 persone alla Stazione Leopolda di Pisa per celebrare i primi 25 anni di una delle aziende più importanti in Toscana nel settore della formazione professionale. Oggi Formatica con sede in via Gozzini ad Ospedaletto, può contare su oltre 20 dipendenti e circa 200 collaboratori, cumulando un giro di affari annuo attorno ai quattro milioni di euro. Dal 2021, oltre alla sede di Pisa, si sono aggiunte anche sedi distaccate a Livorno e Prato. A fine 2022 ha attivato anche "Formatica (Meta) Academy", un segmento altamente tecnologico legato alla formazione professionale in ambito metaverso, un’esperienza tra le prime nel nostro Paese. Attualmente, sul territorio provinciale pisano, è in fase di organizzazione la terza edizione del progetto Mega, con sede a Santa Croce sull’Arno. La serata è stata aperta con i ringraziamenti dei fondatori di Formatica: Andrea Zavanella, Marco Guastini e Catia Masetti. "Siamo partiti partecipando a un bando regionale, ottenendo i primi finanziamenti – ricorda Zavanella – con un percorso che ci ha portati fino ai corsi triennali, alternativi alla scuola superiore tradizionale, con cinque proposte pronte a partire da settembre in Toscana e otto in Sardegna".

Carlo Venturini