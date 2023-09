Horti Pisani a Pisa: Festa e Programma del 2024

Il bosco è da sempre stato un luogo di mistero e fascino, un rifugio in cui l’uomo si perde per ritrovarsi. Attraverso il frusciare delle fronde e l’odore pungente della terra umida, si crea un connubio tra l’essenza della natura e l’anima dell’uomo. Come scriveva Gabriele D’Annunzio, “Nel bosco, l’anima mia si smarrisce, ma si smarrisce per trovare la sua essenza“. Queste parole risuonano come un inno alla magia e alla vita che pulsano nei boschi. Ecco perché gli Horti Pisani Garden Club ha scelto l’Arena Licia nella suggestiva Tenuta Bellavista Insuese a Guasticce ospiti della nostre socie Sabina e Silvia Vitarelli, per dare inizio all’anno sociale 20232024. L’arena, una vera e propria installazione ambientale, un anfiteatro naturale sulle rive del Lago Alberto, creata usando esclusivamente i tronchi degli alberi coltivati all’Interno dell’azienda, che ospiterà gli eventi culturali del territorio legati alla musica ma anche presentazioni di libri, concerti e spettacoli di danza e teatro. Dopo i saluti della presidente Martine Morra Ruschi, che ha illustrato il programma e gli impegni del prossimo anno, Il naturopata Marco Pardini, noto esperto di piante e affascinante divulgatore, ha presentato il suo nuovo lavoro letterario: "La casa delle parole ritrovate - Storie di erbe e di amori sussurrati" incantando il pubblico presente. Le persone sono rimaste affascinante dalla musica penetrante ed onirica dell’Handpan del musicista Blu che ha regalando al pubblico un’esperienza unica. E’ seguita una deliziosa merenda sulla penisola del lago con i prodotti biologici dell’azienda preparata dalla Cooperativa Parco del Mulino che ha la gestione del Lago Alberto.