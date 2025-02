Hokusai, rush finale per la mostra. Orari più lunghi e sconti-studenti

Rush finale per la mostra di Hokusai a Palazzo Blu che si conferma attrattore di visitatori da tutta Italia. "Siamo sugli 85mila visitatori per il maestro giapponese, ben oltre quindi le più rosee aspettative": dice il presidente di Palazzo Blu Cosimo Braccitorsi. Altre novità per lo scampolo di giorni rimasti per la vista (mostra finisce il 23 febbraio) sono: i nuovi orari (anche per nottambuli), gli sconti agli studenti universitari e gli addobbi in tema nipponico dei lungarni, Corso Italia e Borgo Stretto abbellito da ombrellini in stile giapponese e sospesi in aria. Veniamo agli orari: per venire incontro alle tante richieste dei visitatori che stanno arrivando in questi giorni e considerato che la mostra non sarà prorogata, si è stabilito di allungarne l’orario di apertura dei weekend nei giorni di venerdì, sabato e domenica a partire da venerdì 7 febbraio e fino al termine della mostra. I nuovi orari di apertura diventano: venerdì: dalle 10 alle 23 (ultimo ingresso alle 22:00), sabato: dalle 8.30 alle 23 (ultimo ingresso alle 22), domenica: dalle ore 8.30 alle 20 (ultimo ingresso alle 19). Inoltre, fino a venerdì 14 febbraio (esclusi il sabato e la domenica), sarà estesa la possibilità a tutti gli universitari di visitare la mostra a tariffa ridotta (ridotto universitari: 7 euro); opportunità finora possibile solo il giovedì.

L’esposizione, a cura di Rossella Menegazzo, docente ed esperta di Storia dell’arte dell’Asia orientale all’Università degli Studi di Milano, prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il sostegno della Fondazione Pisa, conferma la buona riuscita di una collaborazione pluriennale, che dal 2014 ha portato nelle sale di Palazzo Blu numerose mostre, con un excursus sull’arte del ‘900. "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con questa mostra ma siamo anche felici perché sono due anni che c’è una collaborazione stretta e proficua con il Comune grazie all’interessamento dell’assessore Pesciatini". E lo stesso assessore Pesciatini commenta: "Questa mostra è stata straordinaria da tanti punti di vista non da ultimo per aver fatto arrivare a Pisa tanti turisti. L’allungamento degli orari ed i percorsi di avvicinamento al Palazzo Blu con tanto di decorazioni, è un invito ad una visita per quanti non abbiano ancora avuto il tempo".

Carlo Venturini