Hanno la casa popolare Ma ne occupano un’altra

L’alloggio popolare di cui erano assegnatari a Marina di Pisa evidentemente non gli bastava più e così ieri hanno provato a occuparne un altro al Cep ma sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. Protagonisti della vicenda madre e figlio rumeni sorpresi mentre tentavano di forzare la porta di ingresso di una casa popolare. E’ stato un residente del quartiere, ieri nel primo pomeriggio, ad allertare il 112 perché allarmato dai colpi che un uomo e una donna, risultati poi essere madre e figlio, stavano sferrando con una mazzetta nel tentativo di forzare la porta di ingresso di un appartamento di proprietà del Comune per prenderne possesso. In breve, i militari del nucleo radiomobile hanno raggiunto la zona sorprendendo i due, armati di martello, cacciaviti e una spranga, ancora nell’intento di sfondare la porta. Subito immobilizzati e portati in caserma, sono stati arrestati per danneggiamento aggravato e invasione di edifici. L’autorità giudiziaria, informata dai carabinieri, ha disposto gli arresti domiciliari presso l’alloggio popolare dove entrambi risiedono regolarmente in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato stamani.

Non è chiaro se l’occupazione da parte dei due rumeni fosse destinata a una qualche forma di racket di affitti al nero di caso occupate da destinare a persone senza fissa dimora e stranieri clandestini. Saranno gli accertamenti dei carabinieri che verranno svolti nelle prossime ore a provare a fare completamente luce sulla vicenda. Intanto, però la segnalazione del vicino e il tempestivo intervento dei militari ha evitato che i due si impadronissero illecitamente dell’alloggio.