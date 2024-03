Hanno il divieto di ritorno a Pisa. Beccati in città e denunciati in tre

Prevenzione su chi è stato allontanato da Pisa per misure precedenti. I carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso del servizio dedicato al controllo del territorio nelle strade cittadine, hanno denunciato tre persone per divieto di ritorno nel comune.

Nello specifico, nella serata e nella scorsa notte, a Pisa, i militari della Sezione Radiomobile, nel corso dei servizi preventivi svolti a Pisa - in distinte ed autonome circostanze - hanno sorpreso e segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana tre uomini, controllati in Città in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Pisa in corso di validità. Misure che i tre avevano ricevuto in passato e che avevano sistematicamente disatteso. La denuncia è scattata per tutti e tre.