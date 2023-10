Halloween in città e nei borghi. Gli appuntamenti dell’area pisana

È arrivata la notte più spaventosa dell’anno, quella del giorno di Halloween, tradizione anglosassone ormai prepotentemente diffusa anche da noi. Ecco tutte le iniziative in città e nell’arera pisana. A Pisa è previsto pomeriggio di brivido e divertimento in via San Francesco e piazza D’Ancona con "Dolcetto o Scherzetto?" , l’evento organizzato dalle imprenditrici della "Via en Rose", la realtà tutta al femminile fortemente voluta da imprenditrici e titolari di attività di via San Francesco, protagonista di una nuova iniziativa in collaborazione con Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. "La Via en Rose è un’idea nata durante il lockdown, ci siamo unite costruendo un gruppo forte per rendere sempre più attraente e vivace via San Francesco anche attraverso iniziative come questa. In programma abbiamo molti altri appuntamenti, a partire da quello che stiamo organizzando per le feste di Natale", spiega l’imprenditrice Federica Surace in rappresentanza delle attività della Via en Rose. "Dalle 16 alle 20 negozi e locali saranno protagonisti di uno spaventoso appuntamento dedicato a grandi e piccoli, che potranno trovare delle terrificanti sorprese nei nostri negozi rispondendo alla domanda "Dolcetto o Scherzetto?".Vetrine e allestimenti saranno decorati a tema per l’occasione con una scenografia inedita, e anche all’interno accoglieranno i clienti con una veste da brividi, tra streghe, fantasmi, zucche e pipistrelli".

Si passa a Vicopisano, con il suo Vico Halloween, una festa per bambini e bambine, per le strade del borgo di Vicopisano, il 31 ottobre dalle 15:30 alle 19:30, a cura di Antitesi Teatro Circo, con il contributo dell’Amministrazione Comunale, dell’associazione Festa Medievale, di Yachtline 1618 SpA e del Comitato del Mercatino del Collezionismo. L’ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria per i non residenti, su Eventbrite al link https:bit.ly3TysFeI (maggiori informazioni su www.comune.vicopisano.pi.it). L’intero borgo, le piazze, il Teatro, i monumenti storici, i vicoli, i chiassi, le strade del centro storico, saranno coinvolti dalla festa. Solo alcune delle attrazioni in programma, senza dimenticare quelle per i bambini e le bambine più piccoli: la casa dei fantasmi, streghe, maghi, fantasmi, le letture per piccoli mostri e ad occhi chiusi per bambini coraggiosi, laboratori, danze e acrobazie, allestimenti artistici, parate, teatri musicali e e ragazzi della scuola di arti circensi di Antitesi Teatro Circo. Ci saranno anche gustose merende e molti dolcetti, tantissimi scherzetti e altrettante sorprese!

La Pro Loco Cascina invece sceglie il nome "Carnev-Halloween" per battezzare le proprie sorprese, un esplicito invito a mascherarsi per animare il corso Matteotti ed entrare nel labirinto di Val Demon sotto Palazzo Pretorio. Più tradizionale, invece, il titolo "Halloween - Le mura hanno gli occhi", scelto dagli Arcieri Cascinesi che allestiranno la Stradina degli Artisti e l’area intorno a Palazzo Bulleri, che quest’anno si sono soffermati sul film horror "Le colline hanno gli occhi". La Farmacia Comunale di viale Comaschi si trasformerà nella Farmacia di Hogwarts, con il cappello del maghetto che smisterà i partecipanti nelle varie case, laboratori di pozioni e lezioni di mummificazione. Il tutto con il patrocinio del Comune di Cascina. Non mancherà l’animazione sul Corso e in piazza con vari intrattenimenti musicali: dal Labirinto di Val Demon alla Danza delle Streghe di Mudra Danza e spettacolo finale in piazza dei Caduti con la Cartoon Cover Band che porterà sul palco ‘Capsule Corp’. Insomma, dalle 15 a mezzanotte il divertimento sarà garantito.

Giulia De Ieso