Guida senza aver preso la patente Fermato di nuovo dai carabinieri

Il primo è stato fermato alla guida senza patente, poiché il documento non era mai stato conseguito. Il secondo, invece, ha esibito una patente falsa ed è stato stangato. Il terzo, infine, si trovava a Pisa anche se in città non poteva starci in quanto raggiunto da un provvedimento di divieto. Sono questi gli esiti di un massiccio controllo del territorio disposto dalla compagnia dei carabinieri di Pisa in occasione del weekend pasquale. Un pattugliamento ancor più corposo dedito a consolidare la percezione di sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti in visita in città in occasione del ponte, ma anche delle tante iniziative che hanno animato il centro storico.

Partiamo dal caso più "curioso" e grave. Un soggetto è stato sorpreso dai carabinieri alla guida senza aver mai conseguito la patente. Ma la cosa più incredibile è che non è la prima volta che l’uomo viene colto al volante nonostante non abbia mai avuto il documento per guidare. Così, dopo la denuncia, il soggetto si è visto sequestrare l’auto sulla quale si trovava a bordo. Auto, per altro – neppure a dirlo – che non godeva della obbligatoria copertura assicurativa.

Nei guai è finito anche un soggetto straniero anche lui fermato dai carabinieri alla guida della propria auto. L’uomo ha esibito una patente di guida estera che, da accurati accertamenti, è risultata falsa. Anche lui è stato denunciato mentre la patente (falsa) è stata ritirata. Infine una terza persona, un uomo originario della Campania, è stato trovato in centro e fermato. Dai controlli è emerso che l’uomo era stato raggiunto da un provvedimento di divieto di ritorno a Pisa. Ed è stato quindi denunciato.