Guida di notte ubriaco. Denunciato

Al volante ubriaco. I carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi predisposti, più in generale, per il controllo del territorio e per il contrasto alle condotte di guida non in linea con la legge, hanno segnalato un conducente, per guida in stato di ebbrezza. Di notte, a Pisa, i militari della sezione Radiomobile, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria pisana, di un automobilista risultato positivo al test con etilometro; il tasso di alcool accertato è risultato superiore al doppio del limite consentito

dalla normativa. All’uomo è stata ovviamente ritirata la patente.