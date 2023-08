"Guerra fra poveri a Pisa: Tremila famiglie messe in crisi"

"In questi giorni si sta scatenando la guerra ai poveri innescata dal governo Meloni e migliaia di famiglie stanno ricevendo un sms con cui viene loro comunicato che perderanno il reddito di cittadinanza, spesso l’unico sostegno al reddito che ricevevano per mangiare o per le spese di base. Nella nostra provincia sono oltre 3 mila famiglie: parliamoci chiaro, migliaia di persone in povertà stanno finendo a carico dei Comuni, verso cui il governo sta già indirizzando con quell’sms, una potenziale bomba sociale con pressione sugli uffici di assistenti sociali e centri di ascolto, Caf e patronati e molti sindaci si stanno mobilitando". Lo afferma il capogruppo de La città delle persone, Paolo Martinelli, osservando che a Pisa "dove compiacere Salvini e Meloni è la priorità dell’amministrazione, la mobilitazione ovviamente non accade, anzi, assistiamo al silenzio del sindaco e a un incredibile paradosso: il deputato e capogruppo leghista, Edoardo Ziello, approva in Parlamento la cancellazione del reddito di cittadinanza e poi propone in consiglio comunale, in sede di variazioni di bilancio, un bonus una tantum fino a 100 euro per la spesa a chi è solo e fino a 200 euro per i nuclei da due persone, a integrazione della card governativa da 382,50 euro".

Misure che secondo Martinelli, sono "una forma di ipocrisia e di doppiogiochismo" perché "a partire dai Comuni, servono azioni che combattano le povertà sul piano non solo economico ma culturale, educativo, sanitario, sociale e di isolamento, con più risorse per i servizi sociali, un sistema di presa in carico completo della persona in difficoltà e maggiore protagonismo nelle politiche di formazione per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro".