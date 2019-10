Pisa, 31 ottobre 2019 - Oltre 10mila articoli contraffatti tra giocattoli e articoli per l'infanzia sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Pisa, al termine di una operazione di polizia giudiziaria.

Si tratta di prodotti non conformi, pericolosi e con marchi contraffatti. Un imprenditore cinese è stato denunciato per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, commercio di prodotti pericolosi, introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione.

L’attività delle Fiamme Gialle, condotta nell’ambito dei controlli di prevenzione dei traffici illeciti nella zona della stazione ferroviaria e predisposti insieme alla Prefettura, punta a garantire la sicurezza e la tutela dei consumatori, in particolare alla verifica dei prodotti asiatici che giungono in Italia e che dopo aver effettuato le operazioni di sdoganamento, vengono messe in commercio.

La merce sequestrata, del valore commerciale di circa 100mila euro, è stata sequestrata al termine della perquisizione eseguita dai finanzieri in un negozio di via Vespucci, dove i militari hanno rinvenuto un “magazzino occulto”, il cui accesso era stato abilmente nascosto con una parete a scomparsa, all’interno del quale erano depositati decine di cartoni contenenti macchinine, peluche, maschere, pistole, modellini di moto, aerei e camion, fionde, bastoni colorati, dinosauri e torce, le cui componenti plastiche, al mero contatto, presentavano scarse caratteristiche di resistenza.