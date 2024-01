Greenpeace e Cnr, focus al Circolo L’Ortaccio

Stasera dalle 18, il Circolo Arci l’Ortaccio di Vicopisano ospiterà una serata dedicata a uno dei temi più attuali e urgenti per la tutela dell’ambiente e della salute: la contaminazione da Pfas.

I Pfas sono sostanze perfluoroalchiliche, usate in vari prodotti industriali e di consumo come impermeabilizzanti e oleorepellenti, che si accumulano permanentemente nell’ambiente e negli organismi, causando patologie endocrine e tumori, tanto da meritarsi l’appellativo di “forever chemicals”. In Italia tale contaminazione interessa diverse aree, con centinaia di migliaia di persone esposte a questo pericoloso inquinamento. L’evento vedrà la partecipazione di: Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia; Liliana Cori, esperta di comunicazione del rischio; Fabrizio Bianchi, epidemiologo. Sia Cori che Bianchi si occupano di ricerca per il CNR di Pisa sugli effetti delle sostanze chimiche sull’ambiente e sulla salute umana. Il dibattito sarà un’occasione per informarsi, confrontarsi e discutere di questo tema, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare le istituzioni a intervenire con misure efficaci. La serata proseguirà con esibizioni musicali e una cena a basi di prodotti biologici a km 0. Tutte le informazioni sugli approfondimenti sul dibattito e lo svolgimento della serata sono disponibili sulla pagina Instagram di Greenpeace Pisa.